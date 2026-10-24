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Phục dựng Lễ Mừng lúa mới tại xã Kdang

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LAM NGUYÊN
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(GLO)- Sáng 24-10, UBND xã Kdang (tỉnh Gia Lai) phối hợp tổ chức phục dựng Lễ Mừng lúa mới của đồng bào Bahnar tại làng Ktăng.

Đối với cộng đồng dân tộc Bahnar, Lễ Mừng lúa mới được tổ chức sau khi lúa về đầy kho, qua đó bày tỏ tấm lòng thành của dân làng đối với các thần linh, đồng thời thể hiện tình đoàn kết giữa các thành viên tạo nên sức mạnh cộng đồng.

Nghi lễ còn là sự giao hòa giữa người với người, giữa con người với thiên nhiên và vạn vật.

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Các nghệ nhân rộn ràng tại ngày hội. Ảnh: Lam Nguyên

Tại buổi lễ, thầy cúng đọc lời khấn bằng tiếng Bahnar theo phong tục của làng, tạm dịch: “Ơi Yàng! Hôm nay dân làng Ktăng gọi mời thần Núi, thần Nước, thần Lúa… ngày mới, lúa mới, cơm mới cùng với dân làng, cùng ăn mừng uống rượu ghè… Cầu mong Yàng phù hộ cho dân làng thật nhiều sức khỏe, có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Ơi Yàng, hãy phù hộ cho mưa thuận gió hòa để cây mía, cây mì, cây lúa xanh tươi tốt, bội thu, của cải đầy nhà, con cháu sung túc…”.

Kết thúc lời khấn, thầy cúng thực hiện nghi thức chia sẻ cơm mới cho mọi người xung quanh.

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Phụ nữ làng Ktăng tái hiện các hoạt động sàng sảy, giã gạo chày đôi. Ảnh: Lam Nguyên

Tiếp đó, phần hội bắt đầu trong tiếng cồng chiêng rộn rã. Các đại biểu cùng bà con dân làng thưởng thức các món ẩm thực truyền thống; tham quan gian trưng bày nông sản địa phương (gạo, cà phê, mắc ca…) và các sản phẩm thủ công (dệt thổ cẩm, đan lát…).

Lễ phục dựng được tổ chức nhằm thực hiện nhiệm vụ bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, gắn với triển khai nhiệm vụ năm 2026 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035 trên địa bàn xã.

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