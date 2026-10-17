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Xã Ia Grai phục dựng Lễ Mừng chiến thắng của đồng bào Jrai

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LAM NGUYÊN
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(GLO)- Sáng 17-10, tại làng Ia Grăng 1, UBND xã Ia Grai (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình phục dựng Lễ Mừng chiến thắng của người Jrai.

Buổi lễ có sự tham dự của già làng, nghệ nhân, người có uy tín trong cộng đồng; đại diện các thôn, làng cùng toàn thể người dân làng Ia Grăng 1 và các khu vực lân cận.

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Quang cảnh Lễ Mừng chiến thắng tại làng Ia Grăng 1, xã Ia Grai. Ảnh: Lam Nguyên

Đối với người Jrai, Lễ Mừng chiến thắng là một nghi lễ truyền thống có ý nghĩa quan trọng, thể hiện niềm vui trước thắng lợi, sự đoàn kết của cộng đồng và lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước đã góp phần bảo vệ buôn làng. Đây còn là dịp gửi gắm ước vọng về cuộc sống bình yên, đoàn kết, ấm no. Qua nghi lễ, những giá trị văn hóa tốt đẹp tiếp tục được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ.

Tại buổi lễ, già làng Puih Kơk dâng lên các Yàng lễ vật gồm thịt heo nướng, 1 con gà, 2 ghè rượu và đọc lời khấn: “Hỡi thần Nước, thần Rừng, thần Núi, thần Mặt trời và các vị thần linh! Hôm nay, già làng cùng toàn thể con em, dân làng thành tâm sắm lễ, dâng con heo, con gà, ghè rượu đầy… tạ ơn các thần đã che chở, phù hộ cho buôn làng có được cuộc sống bình yên, mùa màng bội thu, chiến thắng những khó khăn.

Kính mong các thần tiếp nhận lễ vật, tiếp tục phù hộ cho dân làng luôn mạnh khỏe, không ốm đau bệnh tật, rẫy nương tươi tốt, buôn làng đoàn kết và mãi ấm no. Ơi Yàng!”.

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Già làng Puih Kơk đọc lời khấn tại buổi lễ. Ảnh: Lam Nguyên

Kết thúc lời khấn, già làng uống cang rượu đầu tiên, sau đó mời đại biểu và bà con trong làng cùng uống chung ghè rượu cần, hòa mình vào nhịp chiêng, điệu xoang truyền thống, thưởng thức những món ẩm thực truyền thống do bà con làng Ia Grăng 1 chuẩn bị.

Không chỉ tái hiện những nét tiêu biểu của nghi lễ truyền thống, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc Jrai, việc phục dựng Lễ Mừng chiến thắng còn tạo nền tảng xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

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Việc phục dựng Lễ Mừng chiến thắng góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc và gắn kết cộng đồng. Ảnh: Lam Nguyên
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