Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Phúc Linh (trái) trao Quyết định công nhận làng nghề truyền thống Nón ngựa Phú Gia. Ảnh: Kim Chánh

Tại chương trình, các đại biểu, nghệ nhân và người dân được tạo điều kiện tham quan khu trưng bày, tìm hiểu hình ảnh, tư liệu và các sản phẩm đặc trưng của làng nghề. Ban tổ chức cũng công bố Quyết định số 2356/QĐ-UBND ngày 1-6-2026 của UBND tỉnh Gia Lai về việc công nhận làng nghề truyền thống Nón ngựa Phú Gia; đồng thời công bố Quyết định số 914/QĐ-CTN ngày 27-5-2025 của Chủ tịch nước về việc phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú cho ông Đỗ Văn Lan.

Không gian hoạt động gặp gỡ, giao lưu nghệ nhân Làng nghề Nón ngựa Phú Gia. Ảnh: Kim Chánh

Trong khuôn khổ chương trình, Nghệ nhân Ưu tú Đỗ Văn Lan chia sẻ về quá trình gắn bó với nghề, những kinh nghiệm trong từng công đoạn làm nón và mong muốn truyền nghề cho thế hệ trẻ. Các nghệ nhân trực tiếp giới thiệu nguyên liệu, dụng cụ, trình diễn những kỹ thuật tiêu biểu như đan sườn mê, luồn sườn, thắt vành, rọc lá, lợp lá và chằm nón.

Học sinh tham quan Nhà trưng bày sản phẩm làng nghề Nón ngựa Phú Gia. Ảnh: Kim Chánh

Điểm nhấn của chương trình là phần giao lưu, hỏi đáp và trải nghiệm nghề dành cho đoàn viên, thanh niên, học sinh và người dân. Dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân, các em học sinh được tìm hiểu quy trình làm nón, thực hành một số thao tác đơn giản như xếp lá, cầm kim và chằm thử trên sản phẩm mẫu.

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