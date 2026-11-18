(GLO)- Từ ngày 3 đến 6-12, Hội An (TP. Đà Nẵng) lần đầu tổ chức Lễ hội Đèn lồng quốc tế với chủ đề “Sắc màu di sản”, quy tụ 12 thành phố đến từ 8 quốc gia, cùng hơn 30 cụm đèn lồng nghệ thuật và nhiều hoạt động giao lưu, trải nghiệm văn hóa.

Theo thông tin tại họp báo ngày 17-11, lễ hội do UBND TP. Đà Nẵng chỉ đạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức, với sự tham gia của các địa phương, doanh nghiệp, nghệ nhân và cộng đồng.

Đèn lồng là hình ảnh văn hóa đặc trưng, gắn bó với lịch sử hình thành và phát triển của đô thị cổ Hội An. Ảnh: Phương Vi

Các quốc gia tham gia gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Lào và Singapore. Điểm nhấn của sự kiện là hơn 30 cụm đèn lồng nghệ thuật được trưng bày tại Quảng trường sông Hoài, Vườn tượng An Hội, Đình Hội An, chợ Hội An và một số tuyến phố trong đô thị cổ.

Các tác phẩm có thiết kế, chất liệu và quy mô đa dạng, tái hiện lịch sử thương cảng Hội An, đồng thời giới thiệu bản sắc văn hóa của các địa phương tham dự. Đáng chú ý, nhiều sản phẩm sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường như vỏ xoài, vỏ quế, chiếu cói, vải tái chế và giấy rêu.

Lễ khai mạc diễn ra lúc 19 giờ ngày 3-12 tại Quảng trường sông Hoài. Trong khuôn khổ lễ hội còn có chương trình diễu hành “Minh Đăng Dạ Hành” tối 4-12, triển lãm lịch sử nghề đèn lồng, biểu diễn nghệ thuật, cuộc thi ảnh và thiết kế đèn lồng. Du khách cũng được trải nghiệm chế tác, trang trí đèn lồng cùng nghệ nhân.

Đặc biệt, Ban tổ chức dự kiến dành 1.000 vé trải nghiệm trang trí đèn lồng miễn phí và giảm 30% khi mua sản phẩm đèn lồng. Các cụm đèn lồng nghệ thuật sau lễ hội dự kiến tiếp tục được trưng bày đến hết Tết Nguyên tiêu năm 2027.

Theo lãnh đạo TP. Đà Nẵng, đèn lồng là hình ảnh văn hóa đặc trưng, gắn bó với lịch sử hình thành và phát triển của đô thị cổ Hội An. Lễ hội không chỉ góp phần tôn vinh nghề thủ công truyền thống mà còn tạo không gian giao lưu văn hóa quốc tế, kết nối nghệ nhân, doanh nghiệp và cộng đồng sáng tạo.

Sự kiện đồng thời nằm trong định hướng phát triển Đô thị Di sản Sáng tạo Hội An, gắn với lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian giai đoạn 2026-2027, định hướng đến năm 2030. Qua đó, địa phương kỳ vọng quảng bá giá trị di sản, thúc đẩy du lịch văn hóa và phát triển các ngành công nghiệp sáng tạo gắn với bảo tồn bản sắc truyền thống.