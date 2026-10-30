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Xã Ia Rsai ra mắt Câu lạc bộ Cồng chiêng buôn Chư Jú

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(GLO)- Ngày 29-10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) đã ra mắt Câu lạc bộ (CLB) Cồng chiêng buôn Chư Jú, góp phần gìn giữ, trao truyền và phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong cộng đồng.

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Các thành viên Câu lạc bộ Cồng chiêng buôn Chư Jú. Ảnh: Đơn vị cung cấp

CLB Cồng chiêng buôn Chư Jú được thành lập theo Quyết định số 1012/QĐ-UBND ngày 15-10-2026 của UBND xã Ia Rsai, nhằm tạo môi trường sinh hoạt văn hóa cộng đồng, duy trì hoạt động tập luyện, thực hành và truyền dạy nghệ thuật cồng chiêng. Qua đó, phát huy vai trò của nghệ nhân, người am hiểu văn hóa truyền thống trong hướng dẫn thế hệ trẻ, từng bước xây dựng lực lượng kế cận.

Tại buổi lễ, bà Lưu Thị Thương-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Rsai đã trao quyết định thành lập CLB, đồng thời đề nghị các thành viên sớm ổn định tổ chức, duy trì tập luyện thường xuyên, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Ông Rơ Ô Tuy- Chủ nhiệm CLB cho biết, Ban Chủ nhiệm sẽ tích cực phối hợp với các nghệ nhân hướng dẫn thành viên tập luyện, quản lý và bảo quản cồng chiêng, nhạc cụ, trang phục, các trang thiết bị được giao.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Rsai đã trao tặng CLB 5 triệu đồng kinh phí ban đầu, động viên các thành viên duy trì sinh hoạt, tích cực gìn giữ văn hóa truyền thống.

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