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Festival Cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya 2026: Sẵn sàng khai hội

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(GLO)- Sáng 30-10, Festival Cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026 chính thức khai hội bằng chuỗi sự kiện tại làng Ia Gri, xã Biển Hồ. 

Nhiều hoạt động đặc sắc kéo dài đến hết ngày 8-11 trong mùa lễ hội hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm đáng nhớ dành cho công chúng và du khách.

Ngày hội dưới chân núi lửa

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Những ngày này, giữa khí trời se lạnh, sắc hoa dã quỳ đã nhuộm vàng ngọn núi lửa triệu năm tuổi.

Trong không gian đó, các hoạt động đầu tiên của chuỗi sự kiện văn hóa - du lịch trong khuôn khổ Festival Cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya sẽ diễn ra gồm: trình diễn âm nhạc, nhạc cụ các dân tộc; phiên chợ giới thiệu sản phẩm địa phương; triển lãm “Không gian văn hóa cồng chiêng Gia Lai”.

Theo UBND xã Biển Hồ, điểm nhấn của chương trình diễn ra vào sáng 31-10 với lễ cúng nhà rông mới tại làng Ia Gri. Buổi lễ có sự tham gia của già làng, nghệ nhân và đông đảo dân làng, trước ngôi nhà rông nguyên bản vừa được hoàn thành. Qua đó, du khách hiểu thêm về một nghi lễ quan trọng trong đời sống tinh thần của đồng bào Jrai.

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Hoa dã quỳ nở vàng nơi ngọn núi lửa triệu năm tuổi. Ảnh: H.N

Chiều cùng ngày, xã Biển Hồ tổ chức lễ công bố sản phẩm du lịch “Làng du lịch cộng đồng Ia Nueng, xã Biển Hồ”. Trong ngày 1-11, Giải thể thao các dân tộc thiểu số diễn ra tại sân nhà rông làng Ia Gri với các môn đẩy gậy, kéo co, chạy cà kheo…

Trước sức hút của sự kiện, diễn viên Hà Minh Ngọc (TP. Hồ Chí Minh) - một gương mặt quen thuộc của phim truyền hình phía Nam - cho biết: Chị đã lên lịch về với Chư Đang Ya sau nhiều lần ghé Gia Lai nhưng chưa check-in cùng hoa dã quỳ.

“Mình rất thích khung cảnh thiên nhiên của Gia Lai. Năm nay, mình quyết tâm sắp xếp công việc để tham gia sự kiện” - diễn viên Hà Minh Ngọc chia sẻ.

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Một số du khách đã check-in sớm tại khu vực núi lửa Chư Đang Ya trước thềm lễ hội. Ảnh: H.N

Để chung tay gìn giữ vẻ đẹp của mùa hoa dã quỳ trong dịp lễ hội, xã Biển Hồ đã kêu gọi du khách không hái hoa, bẻ cành để làm phụ kiện chụp ảnh.

Anh Pyưi - Trưởng thôn Ia Gri - cho biết: Những ngày gần đây, anh và cán bộ thôn đã đến từng gia đình vận động trẻ em không hái hoa trên trục đường chính dẫn lên núi lửa để bán cho du khách. Thay vào đó, người dân có thể hái hoa dã quỳ ở rẫy xa hoặc ở những khu vực không ảnh hưởng đến cảnh quan chung.

Hội tụ nhiều sắc màu

Một trong những sự kiện điểm nhấn thu hút đông đảo du khách đến với Gia Lai dịp này là Giải chạy “Gia Lai City Trail - Giấc mơ đại ngàn” năm 2026, diễn ra từ ngày 30-10 đến 1-11 tại xã Biển Hồ. Tham gia giải có khoảng 3.500 VĐV trong nước và quốc tế tranh tài các cự ly: 6 km, 12 km, 30 km, 50 km, 70 km.

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Giải chạy Gia Lai City Trail - Giấc mơ đại ngàn đưa các runner qua những cung đường tuyệt đẹp trên cao nguyên. Ảnh: Phương Duyên

Sinh ra, lớn lên tại Pleiku nhưng hiện trú phường Bắc Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), anh Cao Duy Hải hào hứng cho biết: Đây là lần thứ 3 anh tham gia giải chạy.

“Địa hình đường chạy năm nay có độ khó cao hơn nhưng cũng hấp dẫn hơn. Giải diễn ra đúng dịp Festival Cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya nên tôi sẽ giới thiệu thêm cho hơn 10 bạn runner cùng đi trong nhóm về vẻ đẹp quê hương mình” - anh Hải nói.

Hoạt động điểm nhấn tại Festival là chương trình nghệ thuật “Đêm hội cồng chiêng” diễn ra tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku) vào tối 7-11.

Cùng với các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, chương trình còn có phần trình diễn của 29 đoàn nghệ nhân trong tỉnh và 10 đoàn ngoài tỉnh.

Là đội chiêng nữ duy nhất trên địa bàn tỉnh tham gia Festival Cồng chiêng, những ngày này, tối nào phụ nữ làng Kgiang (xã Tơ Tung) cũng miệt mài tập luyện ở nhà rông của làng.

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Đội chiêng nữ làng Kgiang (xã Tơ Tung) sẽ tham gia Festival cồng chiêng năm 2026. Ảnh: P.D

Nghệ nhân Đinh Thị Hiền cho hay: 40 nữ nghệ nhân của làng vinh dự góp mặt tại Festival và sẽ mang đến ngày hội những nét đặc sắc nhất về trang phục, phong tục, cồng chiêng của đồng bào Bahnar.

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi cũng đã lập đoàn tham gia ngày hội cồng chiêng. Ông A Định Hănh - Cán bộ Phòng Quản lý Văn hóa (Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi) cho biết: Sở đã chọn đoàn nghệ nhân dân tộc Rơ Măm làng Le (xã Mô Rai) gồm 30 người; thêm vào đó là 1 nghệ nhân chỉnh chiêng người Xê Đăng. Đoàn sẽ quảng bá bản sắc thông qua phục dựng lễ Mừng lúa mới; trình diễn các bài dân ca, diễn xướng cồng chiêng.

Bên cạnh các hoạt động điểm nhấn trên, từ ngày 6 đến 8-11, du khách đến Gia Lai còn được thưởng thức ẩm thực, cà phê đặc sản, tìm hiểu sản phẩm OCOP ở các gian hàng được bố trí tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku).

Tất cả sự kiện nhằm hướng đến một mùa lễ hội thành công, góp phần tạo điểm nhấn cho chuỗi hoạt động kết thúc Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch - Trưởng Ban tổ chức Festival Cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya, sau chương trình nghệ thuật “Đêm hội cồng chiêng” sẽ là màn bắn pháo hoa kéo dài 15 phút.

Đặc biệt, Festival năm nay còn hứa hẹn tạo thêm sự hấp dẫn khán giả trẻ thông qua các đêm nhạc ngày 7 và 8-11 với sự góp mặt của các nghệ sĩ nổi tiếng.

Đó là phần trình diễn của Vinh Khuất - nhạc sĩ, ca sĩ người Đức gốc Việt, với một tác phẩm được anh viết riêng cho Gia Lai dịp này. Rapper Đen Vâu và ê kíp của anh cũng sẽ đem đến cho khán giả ca khúc “Những em bé Mặt Trời” vừa đạt top 1 trending YouTube Việt Nam.

“Đáng quý là tất cả nghệ sĩ đều về với Gia Lai bằng tinh thần hỗ trợ, không cần thù lao” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết.

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(GLO)- Tiếng cồng chiêng ngân vang hòa cùng sắc vàng rực rỡ của hoa dã quỳ, Festival cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026 là dịp để du khách khám phá vẻ đẹp thiên nhiên, trải nghiệm văn hóa bản địa đặc sắc và cảm nhận sức hấp dẫn riêng của đất và người Gia Lai.

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