U23 Việt Nam tích cực tập luyện, sẵn sàng tranh tài tại Gia Lai VTV Cup 2026

(GLO)- Chiều 9-11, tại Trung tâm Huấn luyện thể thao Hàm Rồng (xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai), đội tuyển U23 Việt Nam đã tích cực tập luyện, làm quen với điều kiện thi đấu, sẵn sàng cho những trận tranh tài sắp tới tại Giải Bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026.

Ban huấn luyện và các cầu thủ U23 Việt Nam tập trung trao đổi, thống nhất nội dung trước buổi tập. Ảnh: Minh Chí

Trong buổi tập, các cầu thủ chú trọng những bài tập khởi động, rèn luyện thể lực, phối hợp nhóm và triển khai chiến thuật. Ban huấn luyện trực tiếp theo dõi, hướng dẫn và điều chỉnh nội dung tập luyện nhằm giúp các cầu thủ đạt trạng thái tốt nhất trước khi bước vào thi đấu.

Do ảnh hưởng chấn thương, đội tuyển U23 Việt Nam đã có sự điều chỉnh nhân sự, triệu tập bổ sung 2 cầu thủ Cao Hoàng Minh (CLB Hoàng Anh Gia Lai) và Nguyễn Đức Phú (CLB Công an TP. Hồ Chí Minh) thay thế cho Trần Thành Trung (CLB Ninh Bình) và Nguyễn Trọng Tuấn (CLB Hưng Yên).

Huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh động viên các học trò chơi hết mình trước thềm giải đấu. Ảnh: Văn Ngọc

Giải Bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026 diễn ra từ ngày 10 đến 14-11 tại Sân vận động Pleiku, với sự tham dự của 4 đội tuyển U23 Việt Nam, U23 Qatar, U23 Singapore và U23 Thái Lan. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm để xác định thứ hạng chung cuộc.

Theo lịch thi đấu, lúc 15 giờ ngày 10-11, U23 Qatar sẽ gặp U23 Singapore. Đến 19 giờ cùng ngày, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Thái Lan. Đây là 2 trận đấu mở màn, hứa hẹn mang đến những màn tranh tài hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.