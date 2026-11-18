(GLO)- Thái Lan đang nghiên cứu phát triển tổ hợp thể thao quốc tế rộng khoảng 240 ha tại tỉnh Chonburi, với sân vận động chính có sức chứa 100.000 khán giả. Dự án được kỳ vọng nâng cao năng lực tổ chức các sự kiện thể thao toàn cầu và tạo nền tảng đăng cai World Cup trong tương lai.

Theo đó, Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT) đang nghiên cứu tính khả thi của dự án tổ hợp thể thao quốc tế tại tỉnh Chonburi, thuộc Hành lang kinh tế phía Đông (EEC).

Sân Rajamangala ở Thái Lan có sức chứa lên đến 50.000 người. Ảnh: Nam Trần/TTO

SAT hiện có quỹ đất khoảng 59,36 ha tại khu vực quy hoạch. Phần diện tích còn lại khoảng 180,64 ha cần được nghiên cứu, bố trí để hình thành tổ hợp thể thao có tổng diện tích khoảng 240 ha.

Thông tin được ông Surasak Kerdchantuek, quan chức SAT phụ trách xúc tiến thể thao, công bố tại diễn đàn về định hướng phát triển các đô thị thông minh và xanh tổ chức ở Bangkok ngày 16-11.

Điểm nhấn của dự án là sân vận động chính có sức chứa khoảng 100.000 người. Bên cạnh đó, tổ hợp dự kiến có sân vận động trong nhà, các địa điểm thi đấu thể thao, khu huấn luyện và những cơ sở phục vụ y tế, chăm sóc sức khỏe.

Không chỉ phục vụ thi đấu, công trình còn được định hướng khai thác để tổ chức các chương trình biểu diễn, hòa nhạc và sự kiện giải trí quốc tế.

Việc kết hợp thể thao với y tế, du lịch và dịch vụ được kỳ vọng tạo thêm nguồn thu, đồng thời nâng cao hiệu quả khai thác cơ sở hạ tầng.

Về phương án triển khai, SAT đang xem xét mô hình hợp tác công - tư (PPP), cho phép doanh nghiệp tham gia đầu tư và khai thác dự án theo các hợp đồng dài hạn từ 30-50 năm.

Ông Surasak cho biết một số nhà đầu tư từ Trung Quốc, Nhật Bản và vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) đã trao đổi về khả năng tham gia. Trong đó, phía Trung Quốc có khoảng 3-4 doanh nghiệp quan tâm.

Về tham vọng đăng cai các sự kiện lớn, lãnh đạo SAT mong muốn Thái Lan có thể phối hợp với Singapore, Malaysia và Indonesia để đăng cai World Cup hoặc Olympic trong tương lai.

Trước đó, tháng 7-2026, Hiệp hội Bóng đá Nhật Bản được thông tin đang thúc đẩy đề xuất liên danh 7 quốc gia châu Á, gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Singapore, hướng tới quyền đăng cai World Cup 2046.

FIFA dự kiến bắt đầu quy trình lựa chọn nước chủ nhà giải đấu này vào khoảng năm 2031.