Indonesia đề nghị Malaysia xem xét lại danh mục môn thi đấu SEA Games 2027

(GLO)- Danh mục 43 môn với 473 nội dung thi đấu tại SEA Games 2027 đang trở thành vấn đề được quan tâm, sau khi Indonesia đề nghị Malaysia bổ sung một số nội dung. Nước chủ nhà khẳng định chương trình đã được các thành viên Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) thống nhất.

Ngày 16-11, hãng tin Bernama (Malaysia) đưa tin, nước này đã tiếp nhận thư của Indonesia được gửi từ ngày 6-11, trong đó đề nghị đưa thêm một số nội dung vào chương trình SEA Games 2027.

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Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia Mohammed Taufiq Johari cho biết đã nhận thư vào ngày 13-11, đồng thời khẳng định việc lựa chọn môn thi không phải quyết định riêng của Malaysia mà được tiến hành theo quy trình của SEAGF, với sự tham gia của 11 quốc gia thành viên.

Danh sách ban đầu gồm 38 môn, sau quá trình tiếp nhận kiến nghị đã được bổ sung 5 môn, gồm: kabaddi, dancesport, teqball, padel và khúc côn cầu trên băng, nâng tổng số lên 43 môn.

Ngày 30-10, SEAGF tiếp tục thông qua danh mục 473 nội dung thi đấu. Malaysia cho biết quá trình lựa chọn căn cứ Điều lệ Liên đoàn, đồng thời tính đến điều kiện địa điểm và kinh phí tổ chức.

Trước đó, Bộ trưởng Thể thao Indonesia Erick Thohir bày tỏ không đồng tình khi nhiều môn Olympic và các nội dung thế mạnh của VĐV Đông Nam Á không xuất hiện tại đại hội.

Ông đã gửi thư đề nghị Malaysia giải thích, cho rằng việc thiếu những môn này có thể hạn chế cơ hội thi đấu của các VĐV trong khu vực.

Ông Erick Thohir dẫn chứng Philippines có thành tích nổi bật ở thể dục dụng cụ, Thái Lan ở taekwondo, Việt Nam ở bắn súng và Indonesia ở leo núi thể thao, cử tạ.

Những môn hoặc nội dung không có trong chương trình gồm leo núi thể thao, đua thuyền, bóng chuyền bãi biển, vật, cờ vua, jujitsu, kickboxing, bóng ném và các nội dung đồng đội nam, nữ của cầu lông.

Ngày 16-11, Malaysia cho biết sẽ chuyển đề nghị của Indonesia tới SEAGF để tổ chức này xem xét và nhấn mạnh quyền quyết định bổ sung môn thi thuộc SEAGF, không phải nước chủ nhà.

SEA Games 2027 dự kiến diễn ra từ ngày 18 đến 29-9-2027 tại Malaysia, với các địa điểm thuộc 4 cụm: Kuala Lumpur, Sarawak, Penang và Johor.