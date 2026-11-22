(GLO)- Sáng 22-11, vận động viên (VĐV) điền kinh Gia Lai Phạm Thị Hồng Lệ xuất sắc giành HCV cự ly 5,4 km nữ ở nội dung việt dã leo núi, qua đó mang về tấm HCV thứ hai cho riêng mình tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026.

Nội dung việt dã leo núi - môn điền kinh Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 diễn ra tại khu vực Tượng đài Chiến thắng Phước Long (phường Phước Long, TP. Đồng Nai) với đích đến là đỉnh núi Bà Rá.

Nội dung này quy tụ 35 VĐV (21 nam, 14 nữ) thuộc 9 đoàn thể thao: Quân đội nhân dân, Gia Lai, TP. Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Nghệ An, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Lai Châu và TP. Đồng Nai. Các VĐV tranh tài ở 4 nội dung cá nhân nam, nữ và đồng đội nam, nữ, với cự ly 7,7 km dành cho nam và 5,4 km dành cho nữ.

VĐV Phạm Thị Hồng Lệ giành HCV cự ly 5,4 km nữ, nội dung việt dã leo núi môn điền kinh tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. Ảnh: Huỳnh Hiếu

Kết quả, Phạm Thị Hồng Lệ xuất sắc giành HCV cự ly 5,4 km nữ, Lê Đình Tường đoạt HCĐ cự ly 7,7 km nam. Thành tích này góp phần nâng tổng số huy chương của đoàn thể thao Gia Lai tại Đại hội lên 4 HCV, 1 HCB và 8 HCĐ.

Ngoài ra, đoàn điền kinh Gia Lai còn thi đấu thành công ở nội dung đồng đội. Các VĐV Phạm Thị Hồng Lệ, Nguyễn Hồng Thắm, Nguyễn Thị Thu Thảo, Nguyễn Thị Duyên và Võ Thị Phượng góp công mang về HCV cho Gia Lai ở nội dung đồng đội nữ.

VĐV Lê Đình Tường giành HCĐ cự ly 7,7 km nam nội dung việt dã leo núi, môn điền kinh tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. Ảnh: Huỳnh Hiếu

Các VĐV: Lê Đình Tường, Hà Quang Thắng, Trần Minh Tú, Lê Hoàng Tân và Nguyễn Thành Đạt cũng xuất sắc giành HCV đồng đội nam. Hai HCV đồng đội nam và nữ được tính vào hệ thống huy chương của giải vô địch quốc gia, không tính vào bảng tổng sắp huy chương Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026.

Đoàn thể thao Gia Lai tham dự nội dung này với 16 VĐV đến từ Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh và Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku. Đây cũng là một trong những nội dung đáng chú ý của môn điền kinh tại Đại hội năm nay khi được đưa trở lại chương trình thi đấu sau 3 kỳ vắng bóng (2014, 2018 và 2022).

VĐV Phạm Thị Hồng Lệ và Lê Đình Tường góp công mang về 1 HCV và 1 HCĐ cho đoàn thể thao Gia Lai tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026. Ảnh: Huỳnh Hiếu

Trước đó, ở nội dung marathon được tổ chức vào tháng 3, lồng ghép trong Giải Vô địch quốc gia các cự ly chạy dài - Báo Tiền Phong, Phạm Thị Hồng Lệ đã giành HCV. Với chiến thắng lần này, nữ VĐV Gia Lai tiếp tục nối dài thành tích, trở thành VĐV duy nhất của Gia Lai tính đến thời điểm này giành 2 HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026.

Khép lại nội dung việt dã leo núi tại núi Bà Rá (TP. Đồng Nai), môn điền kinh tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026 sẽ tiếp tục với các nội dung thi đấu trong sân. Theo kế hoạch, 46 nội dung sẽ diễn ra từ ngày 27-11 đến 1-12 tại Sân vận động Thống Nhất (TP. Hồ Chí Minh).