Khai mạc Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai 2026

(GLO)- Sáng 31-10, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku), Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch đã khai mạc Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai trong khuôn khổ Festival Cồng chiêng năm 2026.

Hội thi thu hút gần 200 vận động viên tham gia tranh tài. Ảnh: R'Ô HOK

Dự lễ khai mạc có đồng chí Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai, cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị của tỉnh.

Hội thi diễn ra từ ngày 30-10 đến 1-11, thu hút gần 200 vận động viên (VĐV) là người dân tộc thiểu số các xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai tham gia.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai Trương Văn Đạt tặng hoa, cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên tham gia hội thi. Ảnh: R'Ô HOK

Các VĐV tranh tài ở 3 môn thể thao truyền thống gồm: đẩy gậy, kéo co và chạy cà kheo. Trong đó, môn đẩy gậy có 10 hạng cân nam và 10 hạng cân nữ; môn kéo co gồm các nội dung đồng đội nam (tổng hạng cân 560kg, 520kg) đồng đội nữ ( 520kg, 480kg) và phối hợp nam nữ (530, 510kg). Riêng môn chạy cà kheo tổ chức thi đấu cá nhân nam, nữ ở các cự ly 100 m, 200 m và 400 m.

Các vận động viên nam thi đấu môn đẩy gậy. Ảnh: R'Ô HOK

Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra trận thi đấu môn đẩy gậy nam, nữ giữa các xã, phường.

Hội thi là hoạt động thiết thực nhằm thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao trong đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, thể thao truyền thống của các dân tộc trên địa bàn tỉnh.