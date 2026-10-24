Hơn 600 golfer tham gia vòng chung kết Giải FLC 25th Anniversary Golf Tournament 2026 - Quy Nhơn

(GLO)- Ngày 24-10, tại FLC Golf Links Quy Nhon (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ khai mạc vòng chung kết Giải FLC 25th Anniversary Golf Tournament 2026 - Quy Nhơn.

Giải diễn ra từ ngày 22 đến 25-10, thu hút hơn 600 golfer trên cả nước tham gia tranh tài.

Các golfer thi đấu theo thể thức đấu gậy (stroke play), được chia thành 3 bảng căn cứ vào Handicap sân. Trong đó, bảng A dành cho golfer có Handicap từ 0 - 16; bảng B từ 17 - 25; bảng C từ 26 trở lên, áp dụng hệ thống tính điểm System 36.

Giải đấu góp phần kết nối cộng đồng golfer và thúc đẩy phong trào thể thao gắn với du lịch nghỉ dưỡng tại Quy Nhơn - Gia Lai. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Điểm nhấn của giải là cơ cấu giải thưởng Hole-in-One (HIO) dành cho golfer thực hiện thành công cú đánh đưa bóng vào lỗ chỉ sau một gậy tại các hố 4, 8, 14 và 16.

Tại mỗi hố, golfer ghi HIO có cơ hội nhận 4 xe ô tô, 1 thẻ hội viên sáng lập tại FLC Golf Club Pleiku và 1 voucher bất động sản trị giá 500 triệu đồng. Các voucher được áp dụng tại FLC Pleiku Golf Club & Luxury City Resort, FLC Heritage Quảng Trị hoặc FLC Capri Villa Quy Nhơn theo điều kiện của chương trình.

Hơn 600 golfer trên cả nước hội tụ tại FLC Golf Links Quy Nhon, tạo nên không khí tranh tài sôi nổi. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Với cảnh quan biển đặc trưng cùng địa hình sân golf giàu thử thách, giải tạo điều kiện để các golfer thể hiện kỹ thuật, chiến thuật và bản lĩnh thi đấu.

Đây là hoạt động trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 25 năm thành lập Tập đoàn FLC, góp phần kết nối cộng đồng golfer, lan tỏa sức hấp dẫn của bộ môn golf gắn với du lịch nghỉ dưỡng, đồng thời tiếp nối định hướng phát triển các điểm đến golf của FLC Biscom.