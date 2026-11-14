Gia Lai giành giải nhất môn bóng chuyền tại Hội thi TDTT Quân khu 5

(GLO)- Chiều 13-11, tại Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng 3 (TP Đà Nẵng), Quân khu 5 đã tổ chức bế mạc Hội thi thể dục thể thao năm 2026. Đáng chú ý, đội bóng chuyền Bộ CHQS tỉnh Gia Lai giành giải nhất với màn lội ngược dòng ấn tượng trong trận chung kết.

Hội thao là hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng bộ Quân khu 5 (22/11/1946 - 22/11/2026). Tại hội thi, các vận động viên đã tham gia tranh tài ở 6 môn gồm: bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, quần vợt, pickleball và bơi.

Trận chung kết bóng chuyền giữa Bộ CHQS tỉnh Gia Lai (áo đỏ) và Bộ Tham mưu Quân khu 5 diễn ra sôi nổi, kịch tính. Ảnh: Văn Viễn

Đặc biệt, trận chung kết bóng chuyền giữa Bộ CHQS tỉnh Gia Lai và Bộ Tham mưu Quân khu 5 đã thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ theo dõi, cổ vũ. Dù để đối thủ giành chiến thắng ở 2 sét đầu, các vận động viên đến từ Gia Lai vẫn thi đấu quyết tâm, từng bước lấy lại thế trận và thắng liên tiếp 3 sét còn lại. Chiến thắng chung cuộc 3-2 sau màn lội ngược dòng kịch tính đã mang về giải nhất môn bóng chuyền cho đội Bộ CHQS tỉnh Gia Lai.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 5 trao giải nhất, nhì, ba môn bóng chuyền nam. Ảnh: Văn Viễn

Về kết quả toàn đoàn, Bộ Tham mưu Quân khu giành giải nhất, Bộ CHQS TP Đà Nẵng giành giải nhì, Cục Chính trị Quân khu giành giải ba.