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Hơn 100 vận động viên tham gia giải bóng chuyền nam phường Ayun Pa mở rộng năm 2026

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VŨ CHI VŨ CHI
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(GLO)- Sáng 21-10, tại nhà thi đấu đa năng phường Ayun Pa (tỉnh Gia Lai), Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường tổ chức giải bóng chuyền nam (mở rộng) năm 2026.

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Trận khai mạc giữa Trường Tiểu học và THCS Phạm Hồng Thái (xã Ia Tul, áo trắng) và Kho Kỹ thuật K54 (xã Ia Rbol) diễn ra gay cấn, hấp dẫn. Ảnh: Vũ Chi

Tham gia giải bóng chuyền nam phường Ayun Pa (mở rộng) có 9 đội bóng với 118 vận động viên đến từ các cơ quan, đơn vị phường Ayun Pa và các xã Ia Rbol, Ia Tul, Ia Pa. Các đội chia làm 2 bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn 2 đội xuất sắc nhất mỗi bảng vào thi đấu vòng sau.

Giải đấu là dịp để các vận động viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong luyện tập và thi đấu, góp phần phát triển rộng rãi môn bóng chuyền cũng như khơi dậy phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Ngay sau lễ khai mạc, các trận đấu đã diễn ra gay cấn, hấp dẫn. Trong đó, trận khai mạc, Trường Tiểu học và THCS Phạm Hồng Thái (xã Ia Tul) đã giành chiến thắng thuyết phục trước Kho Kỹ thuật K54 (xã Ia Rbol) với tỷ số 2-0.

Theo kế hoạch, giải sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 24-10.

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