Hơn 300 vận động viên tranh tài tại các hoạt động thể thao xã Mang Yang

(GLO)- Chiều 18-10, UBND xã Mang Yang (tỉnh Gia Lai) bế mạc và trao giải các môn thể thao chào mừng Ngày truyền thống xã (20-10). Hoạt động thu hút hơn 300 vận động viên đến từ các địa phương, đơn vị tham gia tranh tài.

Hơn 300 vận động viên tham gia tại giải đấu. Ảnh: Phạm Ngọc

Giải diễn ra trong 2 ngày (17 và 18-10), với sự tham gia của hơn 300 vận động viên (VĐV) đến từ các xã Mang Yang, Ayun, Lơ Pang, Hra, Kon Chiêng, Nhơn Châu cùng các đơn vị lực lượng vũ trang và trường học. Các VĐV tranh tài ở 3 môn: bóng chuyền, bóng bàn và pickleball.

Sau 2 ngày thi đấu sôi nổi, các VĐV đã cống hiến nhiều trận đấu hấp dẫn, kịch tính, thể hiện tinh thần đoàn kết, trung thực và cao thượng, thu hút đông đảo người dân đến xem, cổ vũ.

Kết quả, ở môn bóng chuyền, xã Ayun giành chức vô địch; xã Hra đạt giải nhì; Công an xã Mang Yang và xã Kon Chiêng đồng giải ba.

Ban tổ chức trao giải cho các đơn vị đạt thành tích cao. Ảnh: Phạm Ngọc

Ở môn bóng bàn, Câu lạc bộ Bóng bàn 59 Pleiku giành giải nhất; Câu lạc bộ Bóng bàn Hữu Tài Pleiku đạt giải nhì; Câu lạc bộ Bóng bàn Mang Yang và Câu lạc bộ Bóng bàn 221 đồng giải ba. Môn pickleball, Ban tổ chức trao 2 giải nhất, 2 giải nhì và 4 giải ba ở các nội dung đôi nam và đôi nam nữ.

Xã Nhơn Châu tặng 1 bộ máy vi tính cho làng Đăk Yă. Ảnh: Phạm Ngọc

Giải đấu góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, tăng cường giao lưu, gắn kết giữa xã Mang Yang với các địa phương, đơn vị, tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng Ngày truyền thống xã Mang Yang.

Dịp này, xã Nhơn Châu (địa phương kết nghĩa với xã Mang Yang) trao tặng 1 bộ máy vi tính cho làng Đăk Yă, nhằm hỗ trợ trang thiết bị phục vụ công tác tại cơ sở. Hoạt động góp phần thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa 2 địa phương, thể hiện tinh thần tương trợ, đồng hành trong phát triển kinh tế-xã hội.