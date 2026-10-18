Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thể thao

Tin tức

Bóng đá Marathon Tin tức Võ cổ truyền Thể thao cộng đồng

Gần 200 thành viên Câu lạc bộ Mang Yang Runner lan tỏa phong trào chạy bộ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHẠM NGỌC PHẠM NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 18-10, Câu lạc bộ Mang Yang Runner (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) tổ chức hoạt động chạy bộ nhằm góp phần lan tỏa phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe và tăng cường tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

cau-lac-bo-mang-yang-runner-to-chuc-phong-trao-chay-bo-chao-mung-ngay-truyen-thong-cua-xa-mang-yang-20-10.jpg
CLB Mang Yang Runner tổ chức phong trào chạy bộ nhằm góp phần lan tỏa phong trào rèn luyện thể dục thể thao. Ảnh: Phạm Ngọc

Trong không khí vui tươi, các thành viên Câu lạc bộ (CLB) Mang Yang Runner hào hứng tham gia hoạt động chạy bộ với tinh thần đoàn kết, năng động. Hoạt động này không chỉ tạo sân chơi lành mạnh cho những người yêu thích chạy bộ, mà còn khuyến khích người dân hình thành thói quen tập luyện thể thao thường xuyên, xây dựng lối sống tích cực.

CLB Mang Yang Runner được thành lập tháng 12-2024 với 70 thành viên, Ban Chủ nhiệm gồm 15 người do ông Nguyễn Văn Hà làm Chủ nhiệm.

moi-buoc-chan-khong-chi-the-hien-niem-dam-me-chay-bo-ma-con-huong-den-viec-xay-dung-cong-dong-khoe-manh-va-van-minh.jpg
Mỗi bước chân không chỉ thể hiện niềm đam mê chạy bộ mà còn hướng đến việc xây dựng cộng đồng khỏe mạnh và văn minh. Ảnh: Phạm Ngọc

Đến nay, CLB đã phát triển gần 200 thành viên, trở thành nơi giao lưu, kết nối những người có chung niềm đam mê chạy bộ trên địa bàn.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Võ sĩ Taekwondo Nguyễn Thị Loan của tỉnh Gia Lai giành suất tham dự ASIAD 20

Nguyễn Thị Loan và hành trình vươn ra đấu trường châu lục

Tin tức

(GLO)- Võ sĩ Taekwondo Nguyễn Thị Loan là vận động viên (VĐV) duy nhất của Gia Lai giành suất tham dự ASIAD 20 tại Nhật Bản ở nội dung đối kháng cá nhân. Để có được vinh dự này là hành trình dài với sự nỗ lực của bản thân và định hướng đúng đắn của những người làm thể thao Gia Lai.

Gần 9.000 cán bộ, chiến sĩ, người dân Gia Lai tham gia chương trình đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước”.

Gần 9.000 cán bộ, chiến sĩ, người dân Gia Lai tham gia chương trình đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước”

Gia Lai hôm nay

(GLO)- Sáng 30-8, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội), Báo Nhân Dân phối hợp với Bộ Công an tổ chức Lễ phát động chương trình đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước”. Chương trình được tổ chức đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố với 3.321 xã, phường, đặc khu hành chính trên toàn quốc.

null