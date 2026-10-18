Gần 200 thành viên Câu lạc bộ Mang Yang Runner lan tỏa phong trào chạy bộ

(GLO)- Sáng 18-10, Câu lạc bộ Mang Yang Runner (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) tổ chức hoạt động chạy bộ nhằm góp phần lan tỏa phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe và tăng cường tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

CLB Mang Yang Runner tổ chức phong trào chạy bộ nhằm góp phần lan tỏa phong trào rèn luyện thể dục thể thao. Ảnh: Phạm Ngọc

Trong không khí vui tươi, các thành viên Câu lạc bộ (CLB) Mang Yang Runner hào hứng tham gia hoạt động chạy bộ với tinh thần đoàn kết, năng động. Hoạt động này không chỉ tạo sân chơi lành mạnh cho những người yêu thích chạy bộ, mà còn khuyến khích người dân hình thành thói quen tập luyện thể thao thường xuyên, xây dựng lối sống tích cực.

CLB Mang Yang Runner được thành lập tháng 12-2024 với 70 thành viên, Ban Chủ nhiệm gồm 15 người do ông Nguyễn Văn Hà làm Chủ nhiệm.

Mỗi bước chân không chỉ thể hiện niềm đam mê chạy bộ mà còn hướng đến việc xây dựng cộng đồng khỏe mạnh và văn minh. Ảnh: Phạm Ngọc

Đến nay, CLB đã phát triển gần 200 thành viên, trở thành nơi giao lưu, kết nối những người có chung niềm đam mê chạy bộ trên địa bàn.