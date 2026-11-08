U23 Singapore đến Gia Lai dự giải bóng đá giao hữu quốc tế

(GLO)- Chiều 8-11, đội tuyển U23 Singapore đã có mặt tại sân bay Pleiku (tỉnh Gia Lai). Đây đội tuyển quốc tế thứ 2 đến Gia Lai tham dự Giải Bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026.

Lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cùng đại diện các đơn vị tặng hoa, chào đón đội tuyển U23 Singapore. Ảnh: Minh Chí

Đội tuyển U23 Singapore được chào đón trong không khí thân thiện, nồng nhiệt với sự góp mặt của các mascot và màn trình diễn cồng chiêng mang đậm bản sắc văn hóa Tây Nguyên.

Lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị và cầu thủ U13 LPBank HAGL đã tặng hoa chúc mừng, gửi lời chào và chúc đội thi đấu thành công.

Đoàn bóng đá U23 Singapore gồm 34 thành viên, trong đó có 11 thành viên ban huấn luyện và 23 cầu thủ. Sau khi đến Gia Lai, đội sẽ ổn định nơi lưu trú, tập luyện và chuẩn bị cho các trận đấu tại giải.

U23 Singapore cùng đại diện các đơn vị, cầu thủ trẻ và nghệ nhân cồng chiêng chụp ảnh lưu niệm tại sân bay Pleiku. Ảnh: Minh Chí

Trước đó, tối 7-11, đội tuyển U23 Qatar đã có mặt tại Gia Lai. Đội tuyển U23 Thái Lan dự kiến đến sân bay Pleiku vào tối 9-11.

Giải Bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026 diễn ra từ ngày 10 đến 14-11 tại Sân vận động Pleiku, với sự tham gia của 4 đội tuyển U23 Việt Nam, U23 Qatar, U23 Singapore và U23 Thái Lan. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm.

Giải đấu là dịp để các đội tuyển trẻ giao lưu, cọ xát chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm thi đấu, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa và con người Gia Lai đến bạn bè quốc tế, hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.



Một số hình ảnh đội tuyển U23 Singapore được chào đón nồng nhiệt tại sân bay Pleiku, tỉnh Gia Lai: