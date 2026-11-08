Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thể thao

Tin tức

Bóng đá Marathon Tin tức Võ cổ truyền Thể thao cộng đồng

U23 Singapore đến Gia Lai dự giải bóng đá giao hữu quốc tế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MINH CHÍ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 8-11, đội tuyển U23 Singapore đã có mặt tại sân bay Pleiku (tỉnh Gia Lai). Đây đội tuyển quốc tế thứ 2 đến Gia Lai tham dự Giải Bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026.

lanh-dao-so-van-hoa-the-thao-va-du-lich-cung-dai-dien-cac-don-vi-tang-hoa-chao-don-doi-tuyen-u23-singapore.jpg
Lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cùng đại diện các đơn vị tặng hoa, chào đón đội tuyển U23 Singapore. Ảnh: Minh Chí

Đội tuyển U23 Singapore được chào đón trong không khí thân thiện, nồng nhiệt với sự góp mặt của các mascot và màn trình diễn cồng chiêng mang đậm bản sắc văn hóa Tây Nguyên.

Lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị và cầu thủ U13 LPBank HAGL đã tặng hoa chúc mừng, gửi lời chào và chúc đội thi đấu thành công.

Đoàn bóng đá U23 Singapore gồm 34 thành viên, trong đó có 11 thành viên ban huấn luyện và 23 cầu thủ. Sau khi đến Gia Lai, đội sẽ ổn định nơi lưu trú, tập luyện và chuẩn bị cho các trận đấu tại giải.

u23-singapore-den-gia-lai-du-giai-bong-da-giao-huu-quoc-te.jpg
U23 Singapore cùng đại diện các đơn vị, cầu thủ trẻ và nghệ nhân cồng chiêng chụp ảnh lưu niệm tại sân bay Pleiku. Ảnh: Minh Chí

Trước đó, tối 7-11, đội tuyển U23 Qatar đã có mặt tại Gia Lai. Đội tuyển U23 Thái Lan dự kiến đến sân bay Pleiku vào tối 9-11.

Giải Bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026 diễn ra từ ngày 10 đến 14-11 tại Sân vận động Pleiku, với sự tham gia của 4 đội tuyển U23 Việt Nam, U23 Qatar, U23 Singapore và U23 Thái Lan. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm.

Giải đấu là dịp để các đội tuyển trẻ giao lưu, cọ xát chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm thi đấu, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa và con người Gia Lai đến bạn bè quốc tế, hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Một số hình ảnh đội tuyển U23 Singapore được chào đón nồng nhiệt tại sân bay Pleiku, tỉnh Gia Lai:

img-3069.jpg
img-3059.jpg
img-3099.jpg
img-3109.jpg
img-3106.jpg
img-3055.jpg
img-3105.jpg
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026: Tăng tốc hoàn thiện chuyên môn

Hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026: Tăng tốc hoàn thiện chuyên môn

Tin tức

(GLO)- Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 đang đến gần. Đây là giai đoạn các đội tuyển thể thao Gia Lai chạy đua với thời gian, tập trung nâng cao chuyên môn cho vận động viên; qua đó, hướng đến mục tiêu giành thành tích tốt nhất tại kỳ tranh tài lớn nhất cả nước.

Khảo sát đường chạy Gia Lai City Trail 2026

Khảo sát đường chạy Gia Lai City Trail 2026

Tin tức

(GLO)- Ngày 17-10, Ban tổ chức Giải chạy Gia Lai City Trail - Giấc mơ đại ngàn năm 2026 tổ chức khảo sát thực tế các địa điểm và cung đường chạy nhằm chuẩn bị cho sự kiện thể thao quan trọng này.

null