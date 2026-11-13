Buổi tổng duyệt tập trung rà soát nội dung chương trình, quy trình điều hành và các khâu tổ chức, từ đón tiếp đại biểu, bố trí sân khấu đến thực hiện nghi thức trao thưởng.

Qua đó, Ban Tổ chức kịp thời điều chỉnh những nội dung cần thiết, hoàn thiện công tác chuẩn bị, bảo đảm buổi lễ diễn ra trang trọng, chuyên nghiệp.

Tổng duyệt Lễ trao giải và bế mạc Giải bóng đá U23 - Gia Lai VTV Cup 2026. Ảnh: Minh Chí

Theo kế hoạch, lễ trao giải và bế mạc diễn ra lúc 21 giờ ngày 14-11 tại Sân vận động Pleiku, sau trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức sẽ trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác tổ chức giải; vinh danh tổ trọng tài, các cầu thủ xuất sắc và trao giải cho các đội xếp thứ ba, thứ nhì và đội vô địch.

Điểm nhấn của chương trình là nghi thức trao Cúp vô địch cho đội bóng giành chiến thắng.

Lễ trao giải và bế mạc là hoạt động khép lại giải đấu, ghi nhận những nỗ lực của các đội tuyển, cầu thủ, tổ trọng tài và các đơn vị đồng hành, góp phần tạo dấu ấn cho Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026 tại Gia Lai.