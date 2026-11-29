(GLO)- Chiều 29-11, cơ thủ Nguyễn Nhất Hòa (Gia Lai) đã giành quyền vào trận chung kết nội dung carom 3 băng nam môn billiards tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026 sau khi đánh bại Trần Thanh Lực (TP. Hồ Chí Minh) với tỷ số 40-34 sau 26 lượt cơ.

Đối thủ của Nguyễn Nhất Hòa trong trận chung kết là cơ thủ Đoàn Minh Kiệt (Bắc Ninh). Đây là cơ hội để đại diện Gia Lai cạnh tranh tấm huy chương vàng tại Đại hội năm nay.

Cơ thủ Nguyễn Nhất Hòa (Gia Lai) giành quyền vào chung kết môn billiards tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026. Ảnh: GM Billiards

Các trận đấu Billiards & Snooker diễn ra từ ngày 21 đến 30-11 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TP. Hồ Chí Minh), quy tụ 122 VĐV đến từ 13 đoàn trên cả nước. Các cơ thủ tranh tài ở 10 nội dung thuộc 4 thể loại: carom, pool, snooker và english billiards.

Tham dự Đại hội, đội tuyển Billiards & Snooker Gia Lai có 7 VĐV, gồm 5 nam và 2 nữ. Riêng nội dung carom 3 băng có 4 cơ thủ góp mặt, gồm 2 nam và 2 nữ. Trước đó, cơ thủ Nguyễn Tú Trinh đã mang về tấm huy chương đồng nội dung carom 3 băng nữ cho đoàn thể thao Gia Lai.