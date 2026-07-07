120 cơ thủ tranh tài môn Billiards tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai

Môn Billiards quy tụ 120 cơ thủ của 52 xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai tham gia tranh tài 2 nội dung, gồm Carom 1 băng và Carom 3 băng.
Ở nội dung Carom 3 băng, các cơ thủ thi đấu 30 điểm/40 lượt cơ; tứ kết và bán kết 35 điểm/40 lượt cơ; chung kết 40 điểm đồng lượt cơ. Nội dung Carom 1 băng thi đấu 80 điểm/25 lượt cơ; riêng bán kết và chung kết thi đấu 100 điểm/25 lượt cơ.
Ở ngày thi đấu đầu tiên, các cơ thủ đã tranh tài với tinh thần quyết tâm, cống hiến nhiều đường cơ đẹp mắt, hấp dẫn. Dự kiến môn Billiards sẽ bế mạc, trao thưởng vào ngày 9-7.