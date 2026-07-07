120 cơ thủ tranh tài môn Billiards tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai

(GLO)- Bất ngờ thay, Croatia là những người chơi hay hơn trong trận cầu với Bồ Đào Nha khi tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn. Song họ đã phải nhận cái kết nghiệt ngã và Ronaldo là một trong những tác nhân khiến họ phải ôm hận.