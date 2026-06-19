Gia Lai có 11 cơ thủ tham gia Giải billiards - snooker vô địch các câu lạc bộ quốc gia 2026

(GLO)- Sáng 19-6, tại Nhà thi đấu Rạch Miễu (TP. Hồ Chí Minh), Vòng chung kết Giải billiards - snooker vô địch các câu lạc bộ (CLB) quốc gia năm 2026 đã khởi tranh. Tại vòng đấu này, tỉnh Gia Lai có 11 cơ thủ tranh tài ở các nội dung carom 1 băng và carom 3 băng.

Giải diễn ra từ ngày 19 đến 28-6, quy tụ các cơ thủ xuất sắc đến từ nhiều địa phương, câu lạc bộ trên cả nước. Đoàn Gia Lai có tổng cộng 13 suất tham dự vòng chung kết, gồm 6 suất ở nội dung carom 1 băng và 7 suất ở nội dung carom 3 băng. Trong đó, 2 cơ thủ Nguyễn Nhất Hòa và Trần Phi Hùng tranh tài ở cả hai nội dung.

Vòng chung kết Giải billiards - snooker vô địch các câu lạc bộ quốc gia năm 2026 gồm các nội dung: carom 3 băng đơn nam, carom 1 băng đơn nam, english billiard đơn nam, snooker 6 bi đỏ đơn nam, pool 9 ball đơn nam, pool 10 ball đơn nam, pool 9 ball đơn nữ và carom 3 băng đơn nữ.

Cơ thủ Huỳnh Xuân Châu là 1 trong những đại diện của Gia Lai góp mặt tại Vòng chung kết Giải billiards - snooker vô địch các câu lạc bộ quốc gia năm 2026. Ảnh: BTC

Ở các nội dung pool nam và nữ, Ban Tổ chức áp dụng luật 40 giây cho mỗi lượt đánh, mỗi cơ thủ được xin thêm thời gian 1 lần trong mỗi ván đấu. Riêng nội dung pool 9 ball áp dụng thể thức xếp bi cao, 3 bi về bếp và phá tự do.

Đối với nội dung carom 3 băng nam, luật 40 giây cũng được áp dụng. Các trận đấu vòng loại thi đấu đến 30 điểm, không đồng lượt cơ và mỗi cơ thủ được xin thêm thời gian 2 lần.

Từ vòng 32 thi đấu 40 điểm, không đồng lượt cơ; từ vòng tứ kết trở đi thi đấu đến 50 điểm, không đồng lượt cơ và mỗi cơ thủ được xin thời gian 2 lần. Nội dung carom 3 băng nữ thi đấu 25 điểm, không đồng lượt cơ.

Đây là giải đấu quan trọng nhất trong hệ thống thi đấu billiards - snooker quốc gia năm 2026.