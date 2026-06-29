Đoàn Gia Lai giành 13 huy chương tại Giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2026

Giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2026 diễn ra từ ngày 20 đến 30-6, quy tụ hơn 2.200 vận động viên (VĐV) là học sinh phổ thông đến từ 30 tỉnh, thành phố trên cả nước cùng tranh tài 5 môn: bơi, bóng bàn, cầu lông, điền kinh và võ cổ truyền.
Tại giải đấu này, đoàn thể thao học sinh tỉnh Gia Lai tham gia với 24 VĐV, tranh tài ở 3 môn gồm: võ cổ truyền, bơi và điền kinh. Kết quả, đoàn giành 13 huy chương, với 4 huy chương vàng (HCV), 4 huy chương bạc (HCB) và 5 huy chương đồng (HCĐ).
Trong đó, môn võ cổ truyền đóng góp 4 HCV, 2 HCB và 5 HCĐ, xếp thứ ba toàn đoàn; môn bơi giành 2 HCB.
Cụ thể, 4 HCV do công của các học sinh: Trần Nguyễn Thảo Nhi (nội dung đối kháng môn võ cổ truyền, hạng cân từ 42-45 kg); Nguyễn Thị Hải Bình (nội dung quyền thuật môn võ cổ truyền); Nguyễn Thị Trinh (nội dung quyền thuật môn võ cổ truyền); Phan Gia Hân, Lê Minh Văn và Nguyễn Thị Hải Bình (nội dung đồng đội quyền thuật môn võ cổ truyền).