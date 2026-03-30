Trường THPT FPT Quy Nhơn tổ chức ngày hội thể thao

(GLO)- Ngày 29-3, Trường THPT FPT Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) tổ chức Ngày hội thể thao (SPORTVERSE) thu hút hơn 400 học sinh và phụ huynh các trường bạn tham gia.

Sự kiện kết hợp hài hòa giữa thể thao, trải nghiệm và công nghệ, tạo sân chơi năng động, sáng tạo và kết nối cộng đồng học sinh.

Hơn 400 học sinh tham gia tiết mục đồng diễn Vovinam. Ảnh: ĐVCC

Tại ngày hội, màn đồng diễn Vovinam của hơn 400 học sinh thể hiện tinh thần kỷ luật, bền bỉ và năng lượng tích cực. Ngày hội tiếp tục với các trận chung kết bóng đá, bóng chuyền, bóng sọt và giao hữu liên trường, giúp học sinh rèn luyện thể lực, tinh thần thi đấu và sự đoàn kết.

Học sinh các trường tham gia giao lưu bóng đá. Ảnh: ĐVCC

Bên cạnh đó, 30 không gian trải nghiệm về STEM - Robotics, tiếng Anh và kỹ năng mềm, giúp học sinh khám phá năng lực, sở thích và tư duy sáng tạo. Các hoạt động trình diễn flashmob, võ nhạc và giải đấu eSport cũng thu hút sự tham gia nhiệt tình, thêm trải nghiệm đa dạng.

Học sinh tham gia các không gian trải nghiệm về STEM - Robotics, tiếng Anh và kỹ năng mềm. Ảnh: ĐVCC

Trong khuôn khổ ngày hội, nhà trường còn tổ chức Coffee Talk dành cho phụ huynh lớp 9, giới thiệu mô hình nội trú và chương trình đào tạo toàn diện, giúp phụ huynh có cái nhìn trực quan về môi trường học tập và sinh hoạt của học sinh.