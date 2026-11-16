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Vovinam Gia Lai giành 1 huy chương đồng ở Đại hội Thể thao toàn quốc

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Thông tin từ Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku, đoàn Vovinam Gia Lai tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 đã giành được 1 huy chương đồng.

Theo đó, môn Vovinam trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc diễn ra ở Nhà thi đấu Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường Chánh Hưng, TP. Hồ Chí Minh từ ngày 14 đến 19-11.

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Nguyễn Xuân Tuấn Long (trái) giành huy chương đồng ở hạng cân 45-50 kg. Ảnh: Thiên Bình

Tham gia tranh tài ở môn thi đấu này có gần 800 vận động viên (VĐV) đến từ 24 đoàn là các tỉnh, thành, ngành trong toàn quốc.

Đoàn Gia Lai tham gia với số lượng khá ít ỏi khi có 2 VĐV của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku tranh tài. Tuy nhiên, đoàn đã xuất sắc giành được 1 huy chương đồng do công của Nguyễn Xuân Tuấn Long ở hạng cân 45-50 kg nam.

Tuấn Long là VĐV nổi bật của Vovinam Gia Lai trong những năm vừa qua. Anh từng giành được 3 tấm huy chương vàng trong 3 năm liên tiếp tại Giải Vô địch trẻ Vovinam quốc gia. Năm 2025, anh cũng giành được huy chương đồng ở Giải Vô địch Vovinam quốc gia.

Với tấm huy chương đồng của Tuấn Long, đoàn thể thao Gia Lai tại Đại hội Thể thao toàn quốc hiện có tổng cộng 3 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 8 huy chương đồng.

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