Hơn 1.500 chân chạy sẽ tham gia Giải Gào City Trail 2027

(GLO)- UBND xã Gào (tỉnh Gia Lai) cho biết sẽ có hơn 1.500 chân chạy tham gia Giải Gào City Trail 2027 với chủ đề “Chinh phục đỉnh Hàm Rồng”, diễn ra vào ngày 9 và 10-1-2027.

Giải chạy do UBND xã Gào phối hợp cùng Công ty CP Vietrace365 và các đơn vị liên quan tổ chức trong 2 ngày 9 và 10-1-2027, trong đó ngày chạy chính thức vào 10-1.

Giải chạy có 3 cự ly 6 km, 12 km và 22 km. Ảnh: ĐVCC

Giải có 3 cự ly gồm: 6 km, 12 km và 22 km. Theo Ban Tổ chức, cung đường của giải hứa hẹn sẽ mang lại ấn tượng đặc biệt cho các vận động viên khi đi qua nhiều nương rẫy cà phê, cao su và đặc biệt chinh phục đỉnh Hàm Rồng.

Qua khoảng thời gian đăng ký, Ban Tổ chức thống kê được có hơn 1.500 runner sẽ tham gia sự kiện chạy bộ lần đầu tiên của xã Gào.

Cung đường của Gào City Trail hứa hẹn mang đến nhiều ấn tượng. Ảnh: ĐVCC

Bên cạnh hoạt động chạy bộ, sự kiện còn tổ chức các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP; các hoạt động văn hóa, ẩm thực và giao lưu cồng chiêng.