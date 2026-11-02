Gia Lai City Trail 2026: Trải nghiệm thiên nhiên, khám phá văn hóa và kết nối cộng đồng

(GLO)- Sáng 1-11, hơn 2.000 vận động viên (VĐV) tham gia tranh tài ở hai cự ly 6 km và 12 km tại giải chạy Gia Lai City Trail 2026. Không chỉ là cuộc đua về thành tích, giải chạy còn mở ra hành trình trải nghiệm thiên nhiên, khám phá văn hóa và kết nối cộng đồng.

Hấp dẫn đường đua 6 km và 12 km

Nếu ba cự ly 30 km, 50 km và 70 km đưa VĐV chinh phục những cung đường đồi núi đầy thử thách trong ngày 31-10 thì hai cự ly 6 km và 12 km sáng 1-11 thu hút đông đảo người tham gia nhờ lộ trình đi qua nhiều thắng cảnh như: hàng thông trăm tuổi, chùa Bửu Minh, cầu treo, Cầu Đỏ và khu vực danh lam thắng cảnh Biển Hồ.

Trong đó, cự ly 6 km có 960 VĐV tham gia, cự ly 12 km thu hút 1.100 VĐV. Các đường chạy quy tụ nhiều thành phần, từ VĐV đội tuyển tỉnh nhà, những chân chạy có kinh nghiệm thi đấu đến các em nhỏ và người cao tuổi tham gia trải nghiệm.

Các chân chạy cự ly 12 km xuất phát đón ánh minh đầu ngày lúc 5g 30. Ảnh: Hoàng Hoài

Trong tiết trời se lạnh đặc trưng của phố núi, những cuộc tranh tài làm nóng bầu không khí ngày hội. Ở cự ly 6 km nam, cuộc cạnh tranh giữa hai VĐV Đào Quý Khoa và Nguyễn Xuân Đạt diễn ra quyết liệt. Chỉ cách nhau 22 giây khi về đích, cả hai lần lượt đạt thành tích 25 phút 59 giây và 26 phút 21 giây. Địa hình thay đổi liên tục với những đoạn dốc, bậc thang và đường bằng đòi hỏi người chạy phải có chiến thuật phân phối sức hợp lý.

Giành giải nhất cự ly 6 km nam, VĐV Đào Quý Khoa (SN 2010, phường Bình Định) cho biết: Em khá bất ngờ khi đối thủ liên tục bám sát trong suốt cuộc đua. Trước giải, Khoa chủ động tìm những đoạn dốc để tập luyện, đồng thời nghiên cứu địa hình và bổ sung các bài tập sức mạnh nhằm thích nghi với cung đường phố núi.

Chân chạy Đào Quý Khoa lần đầu tiên tham gia Gia Lai City Trail 2026. Ảnh: Hoàng Hoài

“Em xác định thế mạnh của mình là chạy đường bằng nên tận dụng những đoạn địa hình thuận lợi để tăng tốc, tạo khoảng cách với đối thủ. Tuy nhiên, có những thời điểm đối thủ bám rất gần khiến em không khỏi áp lực. Những đoạn bậc thang và con dốc cũng khiến đôi chân nhanh mỏi. Nhờ phân phối sức hợp lý, em đã về đích đầu tiên ngay trong lần đầu tham gia Gia Lai City Trail” - Khoa chia sẻ.

Ở cự ly 12 km nữ, cuộc cạnh tranh giữa VĐV Bùi Thị Kiều My và Nguyễn Thị Phương Hiền cũng diễn ra hấp dẫn. Với thành tích lần lượt 1 giờ 1 phút 12 giây và 1 giờ 2 phút 32 giây, hai chân chạy chỉ cách nhau hơn 1 phút. Giành giải nhất, Kiều My (SN 2012) tiếp tục ghi dấu ấn sau ba mùa giải liên tiếp tham gia Gia Lai City Trail.

Những con dốc, bậc thang ở gần cuối chặng đường khiến các chân chạy mệt nhoài. Ảnh: Hoàng Hoài

“Đây là năm thứ ba em tham gia giải. Sau hai mùa trước thi đấu ở cự ly 10 km, năm nay em thử sức ở cự ly 12 km. Em nhận thấy chất lượng VĐV rất đồng đều, nhiều đối thủ có chuyên môn tốt. Vì vậy, em cố gắng phân phối sức hợp lý, nhất là ở những kilomet cuối để duy trì tốc độ. Tuy đạt giải nhất nhưng thành tích vẫn chưa như mong muốn vì cung đường năm nay có nhiều đoạn khó với em” - My cho biết.

Không chỉ cạnh tranh thành tích, hai cự ly này còn thu hút nhiều lứa tuổi cùng chung niềm đam mê chạy bộ tham gia. Từ những em nhỏ háo hức chinh phục thử thách đến người cao tuổi tham gia rèn luyện sức khỏe. Sự đa dạng ấy góp phần đưa giải chạy trở thành sân chơi thể thao kết nối cộng đồng.

Đưa bản sắc văn hóa vào từng bước chạy

Nếu thành tích là thước đo nỗ lực trên đường đua thì những trải nghiệm về cảnh quan và văn hóa lại tạo nên dấu ấn riêng của Gia Lai City Trail 2026. Từ túi tote đựng bộ vật phẩm (race kit), các chi tiết trang trí đến cổng về đích đều được lồng ghép hình ảnh, họa tiết gợi nhắc bản sắc văn hóa người Jrai, tạo sự đồng nhất với chủ đề Gia Lai City Trail - Giấc mơ đại ngàn năm 2026.

Hàng nghìn người yêu chạy bộ tham gia Gia Lai City Trail 2026. Ảnh: Hoàng Hoài

Không chỉ cảm nhận những nét văn hóa qua không gian tổ chức, VĐV Lê Đức Lâu (phường Thống Nhất, người đã sinh sống và làm việc tại Gia Lai 40 năm) còn lựa chọn trang phục thổ cẩm khi tham gia cự ly 30 km. Theo ông, đây là cách thể hiện tình cảm, sự gắn bó với vùng đất mình đã sinh sống lâu năm, đồng thời hưởng ứng Festival Cồng chiêng và Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Theo ông, việc Ban tổ chức thay đổi thiết kế cổng về đích, lấy cảm hứng từ hình ảnh Biển Hồ là điểm nhấn tạo dấu ấn riêng cho mùa giải.

Ông Lê Đức Lâu trong trang phục thổ cẩm lan tỏa văn hóa dân tộc. Ảnh: BTC

Các cung đường được thiết kế đi qua những địa điểm đặc trưng của đại ngàn, đưa VĐV từ không gian đô thị đến những vùng cảnh quan xanh mát quanh Biển Hồ. Những hàng thông trăm tuổi, mặt hồ rộng mở cùng tiết trời mát mẻ mang đến cảm giác thư thái, giúp hành trình chạy bộ trở thành dịp để người tham gia trực tiếp cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên cao nguyên.

Vợ chồng ông Tạ Xuân Tính và bà Võ Thị Thanh Sang (phường Quy Nhơn Nam) tham gia giải kết hợp tham quan nhân dịp Tuần lễ Hoa dã quỳ. Cả hai ấn tượng với khí hậu mát mẻ, cảnh quan và những địa điểm như hàng thông, khu vực chùa Bửu Minh, Cầu Đỏ. Sau chuyến đi, ông bà dự định giới thiệu những điểm đến hấp dẫn của Gia Lai đến khách hàng sử dụng dịch vụ cho thuê xe máy của doanh nghiệp nhà mình.

Cung đường nội khu Biển Hồ khiến nhiều chân chạy ấn tượng khi rợp bóng xanh mát mẻ. Ảnh: Hoàng Hoài

Không dừng lại ở cảnh quan, những giá trị văn hóa bản địa còn được Ban tổ chức lồng ghép vào hành trình. Dọc cung đường, các tiết mục trình diễn nhạc cụ dân tộc, cồng chiêng và xoang tạo nên những điểm nhấn giàu màu sắc văn hóa.

Chân chạy Nguyễn Thị Thu Thảo (TP. Hồ Chí Minh), một người con Gia Lai trở về tham gia giải đặc biệt ấn tượng với những chương trình biểu diễn văn hóa trên đường chạy. Theo chị, việc đưa cồng chiêng, xoang và các hoạt động tái hiện nghi lễ truyền thống vào giải chạy là cách làm thiết thực để những giá trị văn hóa không chỉ được giới thiệu trong không gian lễ hội mà còn đến gần hơn với cộng đồng thông qua trải nghiệm thực tế.

Mỗi địa điểm đi qua trên đường chạy trở thành một điểm nhấn, góp phần quảng bá cảnh quan và hình ảnh du lịch Gia Lai đến các vận động viên, du khách. Ảnh: Hoàng Hoài

Chị Thảo cũng đánh giá cao việc đưa các danh thắng địa phương vào hành trình và lồng ghép những chi tiết mang bản sắc bản địa trong bộ race kit. Những yếu tố này góp phần tạo nên dấu ấn riêng, giúp VĐV có thêm cơ hội tìm hiểu về vùng đất mình đi qua.

Theo ông Lê Văn Dương, đồng Trưởng ban tổ chức Gia Lai City Trail 2026, giải chạy đã diễn ra thành công, bảo đảm an toàn, 6 trạm y tế bố trí dọc đường chạy không phải xử lý trường hợp chấn thương hay cấp cứu nào. Ban tổ chức đã nỗ lực đáp ứng những yêu cầu mới của mùa giải, đồng thời nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế để rút kinh nghiệm cho các lần tổ chức tiếp theo. Sự phối hợp, hỗ trợ của các sở, ngành, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương cũng góp phần bảo đảm an ninh, an toàn và phục vụ VĐV trong suốt giải đấu.

Sắc xanh của Gia Lai City Trail 2026 hòa cùng màu xanh núi rừng, tô điểm thêm vẻ đẹp thiên nhiên và cảnh quan phố núi. Ảnh: Hoàng Hoài

Việc kết hợp thể thao với trải nghiệm cảnh quan, văn hóa góp phần mở rộng sức hấp dẫn của Gia Lai City Trail, đồng thời tạo thêm cơ hội quảng bá hình ảnh phố núi trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 và Festival Cồng chiêng năm 2026. Qua những bước chạy, vẻ đẹp thiên nhiên và bản sắc văn hóa đại ngàn có thêm cơ hội được giới thiệu, lan tỏa đến đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh.