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Tuần lễ Hoa Dã Quỳ-Núi lửa Chư Đang Ya 2024

Nhộn nhịp các dịch vụ "thời vụ" phục vụ du khách mùa lễ hội ở Chư Đang Ya

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HOÀNG HOÀI HOÀNG HOÀI

(GLO)- Không chỉ thu hút du khách bằng các hoạt động văn hóa, cảnh quan, Festival Cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026 còn tạo cơ hội kinh doanh cho người dân, doanh nghiệp với nhiều dịch vụ từ ẩm thực đến tham quan, chụp ảnh và cắm trại.

Trong những ngày diễn ra chuỗi sự kiện từ 30-10 đến 1-11 tại làng Ia Gri, làng Ia Nueng và khu vực núi lửa Chư Đang Ya (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai), bên cạnh không khí lễ hội, các hoạt động kinh doanh dịch vụ cũng trở nên nhộn nhịp. Dọc hai bên khu vực sân nhà rông làng Ia Gri, nhiều gian hàng ẩm thực, điểm phục vụ khách tham quan, chụp ảnh được bố trí, đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách.

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Gian hàng ẩm thực Gà nướng cơm lam rượu cần Bana Food của chị Ksor H Khit (bìa trái) tất bật phục vụ thực khách trong những ngày diễn ra lễ hội. Ảnh: Hoàng Hoài

Tại gian hàng ẩm thực Gà nướng cơm lam rượu cần Bana Food, chị Ksor H Khit (làng Chuet, phường An Phú) tất bật chuẩn bị các món ăn phục vụ thực khách. Đây không phải lần đầu chị tham gia kinh doanh trong dịp lễ hội. Theo chị Khit, năm nào chị cũng đưa gian hàng đến khu vực này để phục vụ người dân và du khách.

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Các món ăn truyền thống của người Jrai được giới thiệu, phục vụ du khách tại gian hàng ẩm thực trong dịp lễ hội. Ảnh: Hoàng Hoài

Thực đơn có nhiều món ăn mang hương vị địa phương như: gà nướng, cơm lam nếp nương, rượu cần, thịt nướng, cà đắng xào lòng gà, lá mì xào ba chỉ, bò nướng ống... Việc đưa những món ăn truyền thống đến lễ hội không chỉ đáp ứng nhu cầu thưởng thức của du khách mà còn góp phần giới thiệu nét đặc sắc trong văn hóa ẩm thực của người Jrai.

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Du khách lưu giữ khoảnh khắc tại Festival Cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026 qua dịch vụ chụp ảnh photobooth. Ảnh: Hoàng Hoài

Không chỉ có các mặt hàng ăn uống, mùa lễ hội năm nay còn xuất hiện những dịch vụ mới nhằm đáp ứng nhu cầu trải nghiệm, lưu giữ hình ảnh của du khách. Công ty TNHH Sản xuất Truyền thông Rec Production bố trí 3 cụm máy photobooth lưu động (hay còn gọi là gian chụp ảnh tự động) tại khu vực sự kiện và dọc đường hoa dẫn lên đỉnh núi, cung cấp dịch vụ chụp ảnh lấy ngay.

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Các cụm máy photobooth được bố trí tại khu vực lễ hội, mang đến cho du khách trải nghiệm chụp ảnh và in hình lưu niệm lấy ngay. Ảnh: Hoàng Hoài

Theo anh Nguyễn Trần Khánh, đại diện công ty, tại khu vực núi lửa Chư Đang Ya có nhiều cảnh quan đẹp để du khách ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ, song không phải ai cũng dễ dàng tìm được góc chụp ưng ý. Vì vậy, đơn vị mang 3 cụm máy photobooth đến lễ hội, tạo thêm không gian chụp ảnh được đầu tư về bố cục, hình ảnh, giúp du khách có ngay những tấm ảnh lưu niệm chỉn chu sau mỗi lần trải nghiệm.

Ở cách không xa điểm leo lên đỉnh núi lửa Chư Đang Ya, Farm Chư Đang Ya Panorama của anh Phạm Minh Tùng (phường Pleiku) thu hút du khách bởi không gian vườn hoa kết hợp dịch vụ tham quan, cắm trại. Khu vườn nằm trên đồi có địa thế thoáng rộng, phía sau là núi lửa Chư Đang Ya, từ đây có thể phóng tầm mắt ngắm cảnh Biển Hồ và khu vực xung quanh. Anh Tùng trồng hoa tam giác mạch, hoa cánh bướm để tạo cảnh quan, phục vụ nhu cầu tham quan, chụp ảnh của du khách.

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Vườn hoa tam giác mạch cũng thu hút nhiều du khách đến tham quan chụp ảnh. Ảnh: Hoàng Hoài

Hiện giá vé tham quan, chụp ảnh tại vườn hoa là 20.000 đồng/người; dịch vụ cho thuê địa điểm cắm trại có giá 50.000 đồng/người. Khách tự chuẩn bị lều trại và vật dụng cá nhân, farm cung cấp mặt bằng cùng các tiện ích thiết yếu.

Từ những gian hàng ẩm thực quen thuộc đến các dịch vụ chụp ảnh, tham quan vườn hoa, cắm trại, có thể thấy hoạt động kinh doanh trong dịp lễ hội ngày càng đa dạng. Mỗi mô hình có cách tiếp cận riêng, nhưng đều hướng đến việc khai thác nhu cầu trải nghiệm của du khách khi đến với vùng đất Chư Đang Ya.

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Dịp này, dịch vụ xe điện cũng được nhiều du khách lựa chọn, vừa thuận tiện di chuyển giữa các điểm tham quan, vừa có cơ hội ngắm cảnh, tận hưởng không khí lễ hội. Ảnh: Hoàng Hoài

Sự đa dạng của các loại hình dịch vụ cho thấy sức hút của mùa lễ hội không chỉ tạo không khí sôi động mà còn mở thêm cơ hội kinh doanh cho người dân, doanh nghiệp.

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