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Khám phá và trải nghiệm

Gia Lai City Trail - Giấc mơ đại ngàn 2026: Cung đường thử thách sức bền các chân chạy

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HOÀNG HOÀI HOÀNG HOÀI R'Ô HOK

(GLO)- Hơn 1.400 vận động viên đã bước vào tranh tài ở 3 cự ly 30 km, 50 km và 70 km tại Giải chạy Gia Lai City Trail - Giấc mơ đại ngàn 2026 trong ngày 31-10. Những con dốc dài, địa hình đồi núi đã tạo nên hành trình thử thách sức bền, ý chí của các runner trên đường chinh phục đại ngàn.

Mờ sáng ngày 31-10, khu vực cổng Khu du lịch Biển Hồ (xã Biển Hồ) trở nên náo nhiệt khi hàng nghìn vận động viên tập trung chuẩn bị cho ngày tranh tài đầu tiên. Trong ánh đèn và không khí háo hức trước giờ xuất phát, các runner lần lượt bước vào hành trình chinh phục những cung đường trail.

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Hơn 800 vận động viên tham gia cự ly 30 km xuất phát chinh phục những cung đường trail đầy thử thách tại Gia Lai City Trail 2026. Ảnh: R'Ô Hok

Ở cự ly dài nhất 70 km, 290 vận động viên xuất phát lúc 3 giờ với thử thách mang tên “Chiến binh đại ngàn”. Tiếp đó, 300 vận động viên cự ly 50 km bắt đầu cuộc đua lúc 4 giờ và 850 vận động viên cự ly 30 km xuất phát lúc 5 giờ 30 phút. Mỗi cự ly đòi hỏi người tham gia có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về thể lực, tâm lý và chiến thuật.

Đặc biệt, cự ly 70 km đưa vận động viên trải qua địa hình đồi núi liên tục, nhiều đoạn dốc cao, đường đất và cung đường xuyên rừng, với hành trình chinh phục 8 ngọn núi nằm trong quy hoạch khu du lịch Biển Hồ - Chư Đang Ya: Chư Me, Chư Tưn Keo, Chư Krang, Tâu Lar, Lar, Chư Đang Ya, Chư Nâm và Lơr. Độ cao các ngọn núi dao động trong khoảng 864 - 1.472 m so với mực nước biển. Không đơn thuần là cuộc đua về tốc độ, các runner phải phân phối sức hợp lý, duy trì sự bền bỉ để hoàn thành quãng đường dài.

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Gia Lai mang đến cho các vận động viên bằng sắc vàng của hoa dã quỳ trên các triền núi và những con dốc khó nhằn. Ảnh: BTC

Đến với giải lần này, chị Trần Thị Thơ (TP. Hồ Chí Minh) lựa chọn cự ly 70 km bởi muốn trải nghiệm hành trình đi qua 8 đỉnh núi của Gia Lai. Trước đó, chị từng tham gia Gia Lai City Trail ở cự ly 21 km. Chính trải nghiệm từ mùa giải trước cùng sự tò mò về cung đường mới đã thôi thúc chị đăng ký thử sức ở cự ly dài nhất.

“Ngay sau khi biết thông tin về cung đường 70 km phải chinh phục qua 8 đỉnh núi, tôi đã đăng ký bib ngay. Tôi nghĩ đây là cơ hội hiếm có để mình được trải nghiệm, khám phá nhiều cảnh đẹp của vùng đất này. Mấy khi mình có dịp chinh phục và đi qua cùng lúc nhiều đỉnh núi như vậy nên tôi quyết định đăng ký thử sức” - chị Thơ chia sẻ.

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Những cung đường uốn lượn trong màn sương sớm, tạo nên khung cảnh thiên nhiên thơ mộng trên hành trình chinh phục đại ngàn của các vận động viên. Ảnh: R'Ô Hok

Nếu cự ly 70 km thử thách giới hạn bằng hành trình dài qua 8 đỉnh núi thì ở cự ly 50 km, những đoạn dốc và địa hình trail đi qua đỉnh núi Chư Đang Ya, Chư Nâm và Rơ Vâng (hay thường gọi đồi Con Heo) cũng khiến vận động viên tiêu hao nhiều sức lực. Vận động viên Phan Thị Tường Vy (Gia Lai, người về đầu tiên ở cự ly 50 km nữ) cho biết: Cung đường năm nay có nhiều thay đổi so với những mùa giải trước, đặc biệt bổ sung khoảng 8 km đường núi, đường trail.

Theo chị Vy, đoạn đường khó khăn nhất bắt đầu từ khoảng km thứ 20, khi các vận động viên chinh phục đỉnh Chư Nâm. Thời điểm này, trời bắt đầu nắng gắt, trong khi cung đường gần như không có bóng cây che phủ. Dù vậy, khi lên đến đỉnh núi, các vận động viên có cơ hội chiêm ngưỡng cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, phóng tầm mắt về phía thành phố.

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Vận động viên Phan Thị Tường Vy (Gia Lai) về đích đầu tiên ở cự ly 50 km nữ. Ảnh: Hoàng Hoài

“Thời tiết hôm nay không thực sự thuận lợi, nhưng với tôi, như vậy mới đủ độ thử thách. So với những năm trước, giải năm nay có nhiều cung đường núi, đường trail hơn, đòi hỏi vận động viên phải có sức bền và khả năng chinh phục địa hình tốt” - chị Vy cho hay.

Bên cạnh những vận động viên giàu kinh nghiệm, giải chạy còn thu hút nhiều runner lần đầu thử sức ở các cự ly của giải. Chị Nguyễn Thị Trà Giang (Hà Nội, lần đầu tham gia Gia Lai City Trail và cũng lần đầu chinh phục cự ly 30 km) đến Gia Lai theo lời mời của bạn bè, đồng thời muốn trải nghiệm những cung đường thiên nhiên hùng vĩ. Ấn tượng với chị là thời tiết mát mẻ, cung đường xanh và đặc biệt là sự cổ vũ nhiệt tình của người dân địa phương.

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Chị Nguyễn Thị Trà Giang (giữa) ấn tượng với sự hiếu khách và nhiệt tình của người dân Gia Lai. Ảnh: R'Ô Hok

Theo chị Giang, tiếng reo hò, động viên dọc đường chạy trở thành nguồn khích lệ, giúp các vận động viên có thêm động lực tiếp tục hành trình. Chị kỳ vọng những giải chạy như Gia Lai City Trail sẽ thu hút thêm runner từ nhiều tỉnh, thành đến trải nghiệm, góp phần quảng bá cảnh quan, văn hóa và du lịch địa phương.

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Nhiều vận động viên tranh thủ dừng chân, dùng điện thoại ghi lại khung cảnh nên thơ trên cung đường chạy qua cánh đồng lúa Ngô Sơn (xã Biển Hồ) đang vào mùa vàng. Ảnh: Hoàng Hoài

Đằng sau những bước chân bền bỉ trên đường chạy là quá trình chuẩn bị dài ngày của các vận động viên. Anh Hồ Văn Bình (Lâm Đồng, người về giải nhất cự ly 30 km nam) cho biết: Ngay từ khi Ban tổ chức mở bán vé, anh đã chủ động xây dựng kế hoạch tập luyện, tích lũy quãng đường cần thiết để chuẩn bị thể lực và phong độ tốt nhất cho ngày thi đấu. Anh cho biết rất vui khi giành vị trí dẫn đầu và dự định trở lại Gia Lai trong mùa giải năm 2027 để thử sức ở cự ly dài hơn.

Sau nhiều giờ băng rừng, vượt dốc, khu vực về đích lần lượt đón những vận động viên hoàn thành hành trình. Những gương mặt thấm mệt nhưng ánh mắt ánh lên niềm vui khi chạm vạch đích và đón nhận tấm huy chương hoàn thành. Với nhiều người, đó không chỉ là kết quả của một cuộc đua mà còn là thành quả sau quá trình tập luyện, nỗ lực vượt qua giới hạn bản thân.

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Các cung đường trail của Gia Lai City Trail - Giấc mơ đại ngàn 2026 để lại nhiều ấn tượng cho các vận động viên. Ảnh: Hoàng Hoài

Để bảo đảm các cuộc tranh tài diễn ra an toàn, Ban tổ chức bố trí lực lượng y tế, cứu hộ, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và hậu cần trên các cung đường.

Ông Lê Văn Dương - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Việt 365, Đồng Trưởng Ban tổ chức giải - cho hay: Mùa giải thứ 4 với chủ đề “Giấc mơ đại ngàn” có sự đổi mới gần như toàn diện về lộ trình. Các cự ly dài đưa vận động viên khám phá cảnh quan thiên nhiên phía Tây Gia Lai, chinh phục 8 ngọn núi và trải nghiệm sắc hoa dã quỳ. Với hơn 3.000 vận động viên đến từ 14 quốc gia, Ban tổ chức kỳ vọng giải tiếp tục góp phần quảng bá tiềm năng du lịch sinh thái của Gia Lai, nhất là khu vực xã Biển Hồ.

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Giải chạy mang đến cho các vận động viên cơ hội trải nghiệm những cung đường thiên nhiên đặc sắc, khám phá cảnh quan đại ngàn Gia Lai và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ trên hành trình chinh phục thử thách. Ảnh: Hoàng Hoài

Với nhiều runner, đích đến không đơn thuần là vị trí xếp hạng mà còn là hành trình chinh phục thiên nhiên, chiến thắng chính mình và khám phá vẻ đẹp của vùng đất đại ngàn.

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