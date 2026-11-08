Rực rỡ sắc màu tại Liên hoan Văn hóa, thể thao và du lịch Canh Vinh

(GLO)- Ngày 7-11, xã Canh Vinh (tỉnh Gia Lai) tổ chức Liên hoan Văn hóa, thể thao và du lịch tại làng Canh Tiến với chủ đề “Sắc màu Canh Vinh - Hội tụ lan tỏa”. Sự kiện thu hút hàng trăm du khách trong và ngoài địa phương đến tham dự.

Tại liên hoan, hơn 100 nghệ nhân, diễn viên đã trình diễn các tiết mục văn hóa dân gian mang đậm bản sắc đồng bào dân tộc Bahnar và Chăm H’roi với các tiết mục cồng chiêng, dân ca, dân vũ, trình diễn dệt thổ cẩm, giao lưu ẩm thực.

Đặc biệt, không gian trình diễn tại suối Đăk Cram với núi rừng hoang sơ đã thu hút hàng trăm du khách thưởng lãm.

Những cô gái Bahnar trình diễn điệu múa bên suối Đăk Cram. Ảnh: Phan Tuấn

Ngoài ra, hơn 100 vận động viên các cụm thi đua của xã tham gia tranh tài một số môn thể thao, trò chơi dân gian như: kéo co, đập ấm, đi cà kheo, nhảy bao bố, chuyền nước... tạo không khí sôi động cho liên hoan.

Dịp này, xã Canh Vinh cũng khánh thành Khu trưng bày các sản phẩm, nhạc cụ, dụng cụ truyền thống tại Nhà văn hóa làng Canh Tiến; ra mắt 3 câu lạc bộ văn hóa dân gian, văn nghệ truyền thống của xã.

Trẻ em làng Canh Tiến đồng diễn tại Liên hoan Văn hóa, thể thao và du lịch Canh Vinh. Ảnh: Phan Tuấn

Liên hoan Văn hóa, thể thao và du lịch Canh Vinh hướng đến mục tiêu bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân gian, dân ca, dân vũ, cồng chiêng, nhạc cụ dân tộc và các môn thể thao truyền thống; tạo không gian sinh hoạt văn hóa lành mạnh, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân.

Các vận động viên tham gia trò chơi chuyền nước. Ảnh: Phan Tuấn

Ông Vũ Trọng Tiến - Phó Chủ tịch UBND xã Canh Vinh - cho biết: Việc lựa chọn làng Canh Tiến tổ chức sự kiện là một trong những giải pháp để quảng bá, thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương.

Thời gian qua, xã Canh Vinh đã dành nhiều nguồn lực, từng bước đầu tư, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hướng đến mục tiêu xây dựng Canh Tiến trở thành làng văn hoá du lịch.

Sắp tới, từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, xã Canh Vinh sẽ tiếp tục đầu tư chỉnh trang, mở rộng nhà văn hóa làng, kết nối tuyến giao thông đến các điểm du lịch.

Đồng thời, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn gần 180 hộ dân đồng bào Bahnar và Chăm H’roi cách thức xây dựng, quảng bá các sản vật, văn hóa truyền thống; tổ chức các dịch vụ du lịch trải nghiệm tại các thắng cảnh xung quanh làng.