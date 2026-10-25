Gia Lai hôm nay
Du lịch xanh
Điểm đến Gia Lai
Khám phá và trải nghiệm
Kỹ năng sống
Văn hóa và Bản sắc
Ẩm thực Gia Lai
Cẩm nang du lịch
Đi muôn phương
Multimedia
{ Gia Lai sáng tạo { Emagazine { Infographic { Gia Lai mỗi tuần một điểm đến { Video { 60s Gia Lai

Khám phá và trải nghiệm

Lên rừng, chạm vào thiên nhiên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
SƠN CA SƠN CA
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Đến Gia Lai, du khách có thể chọn “xuống biển” hoặc “lên rừng”. Ở vùng cao nguyên phía Tây tỉnh, những dòng suối len qua phố, thác nước giữa đại ngàn hay cung đường leo núi mở ra hành trình khám phá thiên nhiên theo cách riêng, gần gũi, khoáng đạt và đầy sức gợi.

Anh Lê Long - hướng dẫn viên du lịch tự do ở phường Hội Phú - cảm nhận: “Xứ Pleiku lạ thật, suối thác đâu đâu cũng có, tưởng như con người ở đây sinh ra từ dòng nước vậy. Thiên nhiên, cảnh vật mỗi mùa mỗi khác, dòng suối, con thác cũng vậy, mỗi mùa lại khoác lên mình một tấm áo mới”.

Ở Pleiku, muốn tìm đến thiên nhiên, đôi khi chẳng cần đi đâu xa. Những dòng suối như Hội Phú (phường Pleiku, phường Hội Phú), suối Ia Kring (phường Diên Hồng, phường Pleiku), suối Ia Nil (phường Thống Nhất)… len qua phố phường, tạo nên những khoảng xanh giữa nhịp sống đô thị.

len-rung-cham-vao-thien-nhien.jpg
Du khách tận hưởng cảm giác kết nối với thiên nhiên rộng lớn trên đỉnh Chư Nâm. Ảnh: Long Lê

Men theo bờ suối, người ta có thể tạm gác lại sự ồn ào, lắng nghe tiếng nước chảy, cảm nhận làn gió mát dưới những tán cây. Ở những ngôi làng truyền thống như Plei Ơp, hành trình ấy còn có thể nối dài bằng những câu chuyện của người Jrai về thuở ông bà lập làng bên suối.

Với người dân phố Núi, những dòng nước ấy còn lưu giữ ký ức của nhiều thế hệ. Ông Trần Mạnh Thắng (phường Thống Nhất) nhớ lại những ngày thơ ấu cùng bạn bè băng qua ruộng, lội suối, tắm suối giữa những ngày nắng.

3.jpg
Du khách trải nghiệm dã ngoại cắm trại trên núi, tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ của vùng đất phía Tây tỉnh. Ảnh: Hùng Nguyễn

“Những dòng suối chảy xuyên lòng phố là một mảnh ghép đặc biệt, là phần ký ức sống động của vùng đất và con người Pleiku. Là dân phố Núi, tôi rất mê những hoạt động dã ngoại như đi suối, đi thác” - ông kể.

Khi mùa mưa dần khép lại, cao nguyên bước vào mùa khô, cũng là lúc những chuyến đi khám phá núi rừng trở nên thuận lợi hơn.

Thời điểm này, ven sườn Chư Đang Ya (xã Biển Hồ), sắc vàng dã quỳ bắt đầu gọi mùa; những điểm đến như thác Mơ (xã Ia Krái), thác Salom (xã Gào), thác Ba (xã Đak Đoa)… gợi mở thêm lựa chọn cho người thích đi bộ giữa thiên nhiên, ngắm cảnh và tận hưởng không khí trong lành.

Với kinh nghiệm của một người mê xê dịch khám phá thiên nhiên, anh Nguyễn Văn Hùng (phường Diên Hồng) cho hay, những chuyến đi suối, ngắm thác hay leo núi không chỉ dành riêng cho khách phương xa.

1-6119.jpg
Hòa mình vào thiên nhiên ở thác Mơ (xã Ia Krái). Ảnh: Hùng Nguyễn

Người dân địa phương cũng tìm thấy niềm vui trong những hành trình ngắn, vừa vận động, vừa có dịp khám phá cảnh sắc quanh nơi mình sống. Anh Hùng cho biết nhiều bạn bè, người quen sau khi trải nghiệm thiên nhiên Gia Lai đều thích thú bởi cảm giác thư thái, được tạm rời xa nhịp sống thường nhật.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Nơi suối tìm về phố

Nơi suối tìm về phố

(GLO)- Hơn nửa thế kỷ trôi qua, dòng suối Hội Phú đã đi qua những cây cầu ván chông chênh, những khu vườn, xóm nhỏ, rồi có lúc trở thành “dòng nước đen” giữa lòng phố núi Pleiku. Sau 6 năm công trường phủ bụi đỏ, một tuyến kè được hình thành.

Có thể bạn quan tâm

Nhịp sống bình dị ở Kon Ka Kinh

Nhịp sống bình dị ở Kon Ka Kinh

Khám phá và trải nghiệm

(GLO)- Với diện tích gần 42.000 ha, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh không chỉ là những cánh rừng tự nhiên rộng lớn, mà còn có một phần diện tích đất sản xuất xen kẽ bên trong. Sự gắn bó giữa con người, sinh kế và không gian thiên nhiên đặc trưng đã tạo nên sắc màu đời sống dung dị giữa đại ngàn.

Rạo rực mùa dã quỳ về…

Rạo rực mùa dã quỳ về…

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Không hiểu sao cứ mỗi dịp cuối hạ sang thu, tôi cùng nhóm bạn một thời là những công dân phố núi (Tây Gia Lai), nay định cư tại TP. Hồ Chí Minh lại rạo rực, háo hức rủ nhau về trải nghiệm mùa hoa dã quỳ - cồng chiêng phố núi đến vậy…

Khám phá phố núi Pleiku bằng xe điện

Khám phá phố núi Pleiku bằng xe điện

Khám phá và trải nghiệm

(GLO)- Những chuyến xe điện 4 bánh đang mang đến một cách khám phá Pleiku chậm rãi và thú vị, khi du khách có thể thong dong ngắm phố phường, cảm nhận nhịp sống và vẻ đẹp phố núi qua từng cung đường. Đặc biệt, hành trình trong chiều mưa càng làm trải nghiệm trở nên thi vị.

Lễ hội “Ngàn hoa về phố biển” hút khách tham quan

Lễ hội “Ngàn hoa về phố biển” hút khách tham quan

Phóng sự

(GLO)- Hàng ngàn sắc hoa rực rỡ hội tụ bên bờ biển Quy Nhơn, tạo nên không gian trải nghiệm độc đáo tại Lễ hội “Ngàn hoa về phố biển”. Không chỉ khoe sắc, lễ hội còn đưa những nét văn hóa Tây Nguyên đến gần hơn với người dân và du khách.

Những dấu vết bí ẩn ven sông Ba

Những dấu vết bí ẩn ven sông Ba

Phóng sự - Ký sự

(GLO)- Men theo bờ sông Ba đoạn chảy qua buôn Tơnia (xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai), khi nắng cuối ngày hắt những tia vàng lấp lánh trên mặt nước, chúng tôi bắt gặp những vật thể lạ nhô lên khỏi lớp đất sét. 

Lễ tạ ơn của người Jrai vùng hạ lưu sông Ba

Lễ tạ ơn của người Jrai vùng hạ lưu sông Ba

Cổ học tinh hoa

(GLO)- Để bày tỏ lòng biết ơn cha mẹ, người Jrai có một nghi lễ thiêng liêng gọi là lễ tạ ơn (lễ báo hiếu). Hiện nay, nghi lễ này vẫn còn được bảo tồn khá nguyên vẹn ở nhiều cộng đồng Jrai vùng hạ lưu sông Ba với những nghi thức cổ truyền mang đậm bản sắc văn hóa tộc người.