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Khám phá và trải nghiệm

Quảng diễn ẩm thực đặc sắc tại Galar Dinner

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LỆ XUÂN
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(GLO)- Tối 16-10, tại Khách sạn ANYA Premier (phường Quy Nhơn Nam), chương trình Gala giao lưu và quảng diễn ẩm thực đã diễn ra trong khuôn khổ chuỗi hoạt động do Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức.

Trong khuôn khổ chương trình, Gala giao lưu và quảng diễn ẩm thực Gia Lai mang đến cho đại biểu và khách mời nhiều trải nghiệm đặc sắc.

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Các đại biểu tìm hiểu, thưởng thức món cà đắng lá mì mẹt cơm đồng bào, mang đậm nét đặc trưng của ẩm thực Tây Nguyên. ﻿Ảnh: Phi Long

Tại không gian quảng diễn, 3 món đặc sản tiêu biểu gồm: bột mì nhứt cá rô đồng, bánh xèo tôm nhảy và bún rạm Phù Mỹ được các đầu bếp, nghệ nhân trực tiếp chế biến, giới thiệu.

Mỗi món ăn mang hương vị riêng, thể hiện nét tinh tế trong cách lựa chọn nguyên liệu và gìn giữ phương thức chế biến truyền thống.

Điểm nhấn tại sân khấu chính Ballroom là màn trình diễn xẻ cá, chế biến cá ngừ đại dương sashimi. Những thớ cá tươi ngon được các đầu bếp trình diễn kỹ thuật phi lê điêu luyện và phục vụ trực tiếp cho khách mời thưởng thức.

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Màn trình diễn xẻ cá, phi lê cá ngừ đại dương để chế biến món sashimi tại sân khấu chính. ﻿Ảnh: Phi Long

Tiếp nối hương vị biển cả là món cà đắng lá mì mẹt cơm đồng bào, mang đậm nét mộc mạc của ẩm thực Tây Nguyên. Khép lại chuỗi quảng diễn là màn pha chế cocktail cà phê rượu Bầu Đá, kết hợp nguyên liệu đặc trưng địa phương với nghệ thuật pha chế hiện đại, tạo điểm nhấn mới mẻ cho chương trình.

Thông qua sự kết nối giữa ẩm thực miền biển và đại ngàn, chương trình góp phần giới thiệu sự phong phú của sản vật, tôn vinh bản sắc văn hóa và vai trò của các nghệ nhân, đầu bếp trong gìn giữ, phát huy tinh hoa ẩm thực truyền thống.

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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch thưởng thức món bún rạm Phù Mỹ. Ảnh: Phi Long
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Đầu bếp trực tiếp chế biến món bột mì nhứt cá rô đồng tại chương trình. Ảnh: Phi Long

Đây cũng là dịp kết nối các nghệ nhân, doanh nghiệp, nhà sản xuất và đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ. Qua đó, quảng bá đặc sản, nâng cao giá trị nông sản và phát triển các sản phẩm du lịch ẩm thực đặc trưng, góp phần lan tỏa hình ảnh vùng đất, con người Gia Lai đến với du khách trong nước và quốc tế.

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