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Khám phá và trải nghiệm

Farm Trip - Hành trình kết nối nông sản và văn hóa ẩm thực

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LỆ XUÂN
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(GLO)- Chiều 17-10, chương trình Farm Trip - Trải nghiệm chuỗi giá trị nông sản Gia Lai đã diễn ra trong khuôn khổ Hội thảo “Điện ảnh - Truyền hình - Short Video với Ẩm thực trong việc thúc đẩy du lịch” do Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức.

Theo đó, Ban Tổ chức đã đưa các đại biểu đến tham quan, tìm hiểu thực tế tại Nem chả chợ Huyện Olala (xã Tuy Phước) và Ca Farm Organic (xã Vân Canh).

Đặc biệt, chương trình có sự tham gia của 2 hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi và Emoura Phạm.

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Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi và hoa hậu Emoura Phạm cùng tham gia tìm hiểu hiểu quy trình sản xuất nem, chả tại Nem chả chợ Huyện Olala. ﻿Ảnh: Phi Long

Tại điểm đến đầu tiên, Nem chả chợ Huyện Olala, các đại biểu được tìm hiểu về quá trình hình thành và phát triển thương hiệu, khám phá quy trình sản xuất, chế biến các sản phẩm nem, chả đặc trưng; đồng thời tìm hiểu những giá trị truyền thống gắn liền với văn hóa ẩm thực địa phương.

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức về chất lượng sản phẩm, giá trị thương hiệu và sự nỗ lực của cơ sở sản xuất trong việc gìn giữ, phát huy đặc sản địa phương.

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Đại biểu giao lưu cùng các nghệ nhân biểu diễn bài chòi tại Nem Chợ Huyện Olala, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống gắn với quảng bá ẩm thực và phát triển du lịch địa phương. Ảnh: Phi Long

Tiếp nối hành trình, đoàn đã đến Ca Farm Organic để tham quan, trải nghiệm không gian nông trại và tìm hiểu mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ theo định hướng phát triển bền vững.

Tại đây, các thành viên trong đoàn có cơ hội tìm hiểu quy trình canh tác, chăm sóc, sơ chế và bảo quản nông sản; đồng thời trao đổi về những giá trị mà nông nghiệp hữu cơ mang lại, từ chất lượng sản phẩm, bảo vệ môi trường đến khả năng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

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Trải nghiệm không gian nông trại tại Ca Farm Organic. Ảnh: Phi Long

Với sự đồng hành của hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi và hoa hậu Emoura Phạm, chương trình kỳ vọng góp phần lan tỏa hình ảnh nông sản Gia Lai gần gũi, chất lượng và giàu tiềm năng; đồng thời nâng cao sức hấp dẫn của các sản phẩm địa phương thông qua những trải nghiệm thực tế và hoạt động quảng bá thiết thực

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