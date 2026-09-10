Kết nối giá trị văn hóa, quảng bá điểm đến

(GLO)- Những sắc màu văn hóa từ nhiều miền đất cùng hội tụ giữa lòng Gia Lai, tạo nên một không gian vừa gần gũi vừa mới mẻ. Người thưởng lãm có thể thưởng thức nghệ thuật, tìm hiểu văn hóa và cảm nhận rõ hơn sự đa dạng làm nên diện mạo du lịch Việt Nam hôm nay.

Triển lãm “Không gian Du lịch, Văn hóa - Hội nhập và Lan tỏa” do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo; Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam và Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cùng các đơn vị liên quan thực hiện.

Triển lãm diễn ra từ ngày 5 đến 8-9 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh và một phần tuyến đường Trường Chinh (phường Quy Nhơn).

Cuộc “gặp gỡ” giàu bản sắc

Tại không gian chung của triển lãm, công chúng có cơ hội đi qua những miền di sản, làng quê, điểm đến đặc sắc, làng nghề nghề truyền thống và câu chuyện về các nghệ nhân đang ngày ngày gìn giữ, trao truyền những giá trị của quê hương.

Các chủ đề như: “Việt Nam - Bản giao hưởng di sản”; “Việt Nam - những ngôi làng hạnh phúc - điểm đến tốt nhất thế giới” và Quy Nhơn “Đô thị du lịch sạch ASEAN 2026”; “Nhịp cầu ký ức - giao thoa cùng thế giới”; triển lãm tem về du lịch, văn hóa, di sản, hội nhập; “Về miền di sản - những đôi tay kể chuyện”… mở ra nhiều cách tiếp cận khác nhau, giúp người xem cảm nhận sự phong phú của văn hóa Việt Nam.

Đại biểu tham quan, tìm hiểu các sản phẩm văn hóa được trưng bày tại không gian của tỉnh Phú Thọ. Ảnh: H.V

Giữa những sắc màu ấy, mỗi địa phương dường như mang đến “cánh cửa” riêng để người thưởng lãm bước vào câu chuyện về vùng đất và con người của địa phương mình.

Các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật và văn nghệ quần chúng khiến không gian triển lãm trở nên rộn ràng hơn, tạo cơ hội để người dân, du khách trực tiếp trải nghiệm và cảm nhận một Việt Nam được kể bằng nhiều cách khác nhau, thay vì chỉ đứng trước những hiện vật hay hình ảnh.

Mang đến triển lãm những sản phẩm gắn với đời sống và nghề truyền thống, không gian của Huế gợi mở câu chuyện về một vùng đất giàu di sản, từ Quần thể di tích Cố đô Huế, Nhã nhạc cung đình đến những làng nghề được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Ông Lê Ngọc Trường Thiện - Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ, Văn hóa và Tuyên truyền (Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh TP. Huế) chia sẻ: “Chúng tôi mang những sản phẩm này đến triển lãm với mong muốn vừa giới thiệu sản phẩm, vừa quảng bá những giá trị di sản, văn hóa đặc sắc của Huế đến người dân và du khách.

Qua đó, góp phần đưa những giá trị truyền thống đến gần hơn với công chúng; đồng thời tạo thêm cơ hội để các làng nghề kết nối với du lịch, để du khách hiểu hơn về câu chuyện, bàn tay và tâm huyết của những người làm nghề”.

Bà Nguyễn Hằng Nga - Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam - cho rằng, chính sự đa dạng trong cách truyền tải ấy tạo nên một Việt Nam giàu bản sắc, giàu sức sống và giàu tiềm năng phát triển du lịch.

Theo bà Nga, phát triển du lịch hôm nay không thể tách rời khỏi việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa; không chỉ dừng lại ở việc quảng bá 1 điểm đến riêng lẻ, mà cần tạo dựng những mối liên kết rộng mở giữa các địa phương, giữa văn hóa và du lịch, giữa truyền thống và sáng tạo.

Qua đó, mỗi di sản, làng nghề, lễ hội, mỗi câu chuyện về con người, vùng đất đều trở thành một phần trong hành trình khám phá Việt Nam.

Gia Lai - Sức hút của 1 điểm đến đa dạng

Trong bức tranh chung nhiều sắc màu ấy, Gia Lai có một không gian riêng với chủ đề “Gia Lai - Hội nhập, lan tỏa sắc màu”, giới thiệu những giá trị văn hóa, lịch sử, di sản phi vật thể, danh lam thắng cảnh, lễ hội và các điểm đến đặc trưng của tỉnh.

Các nghệ nhân Gia Lai biểu diễn nhạc cụ dân tộc. Ảnh: H.V

Nổi bật trong không gian ấy là cồng chiêng Tây Nguyên, sắc màu trang phục truyền thống, nón ngựa Phú Gia, trống trận Tây Sơn, làn điệu bài chòi…

Những giá trị độc đáo, mang tính biểu tượng văn hóa được đặt cạnh nhau, làm nổi bật sự đa dạng và giao thoa của không gian “đại ngàn chạm biển xanh” của Gia Lai.

Không chỉ vậy, các sản phẩm OCOP, nghề truyền thống, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, ẩm thực và đặc sản địa phương cũng được giới thiệu đến người dân, du khách. Trong đó, trà và cà phê có không gian riêng, kết hợp trải nghiệm văn hóa trà đạo và khu vực chụp ảnh.

Điểm thú vị là những sản phẩm quen thuộc của Gia Lai khi bước vào không gian triển lãm lại trở thành những “đại sứ” kể chuyện về vùng đất. Một sản phẩm gợi lên câu chuyện về đất và người, cùng cách người dân gìn giữ những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Tham gia trình diễn tại triển lãm, bà Lê Thục Anh - Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Kết nối Muôn phương có dịp hòa mình vào không gian văn hóa cồng chiêng của Gia Lai.

Giữa âm thanh cồng chiêng, sắc màu trang phục và những nét văn hóa được giới thiệu sinh động, bà Thục Anh chia sẻ: “Được hòa mình vào không gian văn hóa của Gia Lai, tôi cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp và sức sống của văn hóa đại ngàn. Có cơ hội được trải nghiệm trực tiếp như thế này, cả tôi và mọi người hiểu hơn về văn hóa, con người Gia Lai”.

Trong dòng chảy ấy, triển lãm trở thành dịp để Gia Lai giới thiệu những giá trị riêng của mình, đồng thời mở rộng những cuộc gặp gỡ với các địa phương, doanh nghiệp và những người làm văn hóa, du lịch.

Theo bà Đỗ Thị Diệu Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, ý nghĩa của triển lãm không dừng ở những hình ảnh, hiện vật hay sản phẩm được giới thiệu, mà quan trọng hơn là tạo nên không gian để các vùng văn hóa gặp gỡ, chia sẻ câu chuyện về di sản, đất và người; đồng thời, tăng cường kết nối, trao đổi kinh nghiệm, mở ra những ý tưởng hợp tác mới trong phát triển văn hóa và du lịch.

“Qua những cuộc gặp gỡ và kết nối giữa các không gian văn hóa, công chúng sẽ có thêm những trải nghiệm đa sắc về các vùng đất. Qua đó, những giá trị văn hóa có thêm cơ hội trở thành nguồn lực để hình thành những sản phẩm, hành trình du lịch mới, đưa câu chuyện về đất và người Việt Nam nói chung, Gia Lai nói riêng đến gần hơn với đời sống đương đại và du khách trong, ngoài nước” - bà Hạnh chia sẻ.