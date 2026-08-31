Pờ Tó rộn ràng đêm hội cồng chiêng

Tham dự đêm hội có lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các cơ quan, đơn vị, trường học cùng đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân trên địa bàn.

Các nghệ nhân và người dân cùng hòa mình vào những điệu múa truyền thống tại Đêm hội cồng chiêng Pờ Tó. Ảnh: ĐVCC

Đêm hội quy tụ 6 đội cồng chiêng đến từ các thôn Plei Du, Voòng Boong, thôn 2, thôn 3, Bi Giông và đội cồng chiêng thanh thiếu niên Trường Tiểu học và THCS Đinh Núp.

Tại chương trình, các nghệ nhân và thành viên các đội cồng chiêng đã trình diễn nhiều tiết mục đặc sắc, kết hợp cồng chiêng với những điệu múa truyền thống. Âm thanh rộn ràng của cồng chiêng hòa cùng nhịp xoang tạo nên không gian văn hóa cộng đồng sôi nổi, đậm đà bản sắc dân tộc.

Với phần trình diễn ấn tượng, sôi nổi, đội cồng chiêng thôn 3 giành vị trí cao nhất tại đêm hội.

Nghệ nhân trình diễn cồng chiêng trong trang phục truyền thống. Ảnh: ĐVCC

Không chỉ là hoạt động văn hóa chào mừng Quốc khánh, đêm hội còn tạo không gian để các nghệ nhân và người dân gặp gỡ, giao lưu, trình diễn, thực hành văn hóa truyền thống. Qua đó, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa cồng chiêng, tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng.