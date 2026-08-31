Gia Lai hôm nay
Du lịch xanh
Điểm đến Gia Lai
Khám phá và trải nghiệm
Kỹ năng sống
Văn hóa và Bản sắc
Ẩm thực Gia Lai
Cẩm nang du lịch
Đi muôn phương
Multimedia
{ Gia Lai sáng tạo { Emagazine { Infographic { Gia Lai mỗi tuần một điểm đến { Video { 60s Gia Lai

Văn hóa và Bản sắc

Pờ Tó rộn ràng đêm hội cồng chiêng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MINH CHÍ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Tối 30-8, UBND xã Pờ Tó (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Đêm hội cồng chiêng chào mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026).

Tham dự đêm hội có lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các cơ quan, đơn vị, trường học cùng đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân trên địa bàn.

po-to-vang-tieng-cong-chieng-giua-dai-ngan.jpg
Các nghệ nhân và người dân cùng hòa mình vào những điệu múa truyền thống tại Đêm hội cồng chiêng Pờ Tó. Ảnh: ĐVCC

Đêm hội quy tụ 6 đội cồng chiêng đến từ các thôn Plei Du, Voòng Boong, thôn 2, thôn 3, Bi Giông và đội cồng chiêng thanh thiếu niên Trường Tiểu học và THCS Đinh Núp.

Tại chương trình, các nghệ nhân và thành viên các đội cồng chiêng đã trình diễn nhiều tiết mục đặc sắc, kết hợp cồng chiêng với những điệu múa truyền thống. Âm thanh rộn ràng của cồng chiêng hòa cùng nhịp xoang tạo nên không gian văn hóa cộng đồng sôi nổi, đậm đà bản sắc dân tộc.

Với phần trình diễn ấn tượng, sôi nổi, đội cồng chiêng thôn 3 giành vị trí cao nhất tại đêm hội.

nghe-nhan-trinh-dien-cong-chieng-trong-trang-phuc-truyen-thong-tai-dem-cong-chieng-xa-po-to-nam-2026-1254.jpg
Nghệ nhân trình diễn cồng chiêng trong trang phục truyền thống. Ảnh: ĐVCC

Không chỉ là hoạt động văn hóa chào mừng Quốc khánh, đêm hội còn tạo không gian để các nghệ nhân và người dân gặp gỡ, giao lưu, trình diễn, thực hành văn hóa truyền thống. Qua đó, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa cồng chiêng, tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm trên miền đất Võ

Trải nghiệm trên miền đất Võ

Tin tức

(GLO)- Không chỉ mang đến những màn biểu diễn đặc sắc, Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam - Gia Lai 2026 còn đưa các đoàn võ thuật trong và ngoài nước trải nghiệm tại nhiều điểm đến ở đất Võ.

Võ cổ truyền Bình Định vươn ra thế giới

Võ cổ truyền Bình Định vươn ra thế giới

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026 góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và bản sắc văn hóa Việt Nam, khẳng định võ cổ truyền không chỉ là di sản mà còn là nguồn lực phục vụ phát triển du lịch, ngoại giao văn hóa.

Võ Việt nối những vòng tay

Võ Việt nối những vòng tay

Võ cổ truyền

(GLO)- Ngày 3-8, Quảng trường Nguyễn Tất Thành và Quảng trường xanh Quy Nhơn (phường Quy Nhơn) trở thành không gian hội tụ người yêu võ thuật khi các đoàn trong nước và quốc tế cùng đồng diễn, biểu diễn giao lưu, lan tỏa tinh thần thượng võ.

Gìn giữ những kỷ vật tri ân

Gìn giữ những kỷ vật tri ân

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Không cất lên thành lời nhưng mỗi lá thư, tấm huân chương hay chiếc áo bạc màu đều lưu giữ một phần ký ức chiến tranh. Được trân trọng gìn giữ, những kỷ vật ấy vẫn lặng lẽ kể tiếp câu chuyện về một thời máu lửa, nhắc nhớ các thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình.

Ấn tượng đêm Cồng chiêng cuối tuần chào mừng kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam

Ấn tượng đêm Cồng chiêng cuối tuần chào mừng kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam

Văn hóa và Bản sắc

(GLO)- Chương trình “Cồng chiêng cuối tuần - Thưởng thức & Trải nghiệm” tối 27-6 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku) không chỉ mang đến những điệu xoang uyển chuyển, giai điệu cồng chiêng âm vang mà còn gây ấn tượng khi nhiều gia đình cùng biểu diễn, gìn giữ và lan tỏa di sản.

Nhiều lực lượng mạnh góp mặt tại Giải vô địch trẻ kickboxing tỉnh Gia Lai năm 2026.

Nhiều lực lượng mạnh góp mặt tại Giải vô địch trẻ kickboxing tỉnh Gia Lai năm 2026

Võ cổ truyền

(GLO)- Giải vô địch trẻ kickboxing tỉnh Gia Lai lần thứ II - năm 2026 tiếp tục thu hút sự tham gia của đông đảo câu lạc bộ (CLB), võ đường trên địa bàn tỉnh. Sự chuẩn bị tích cực của các đơn vị cùng lực lượng vận động viên (VĐV) trẻ giàu tiềm năng hứa hẹn sẽ cống hiến những trận đấu chất lượng.

Người lưu truyền mạch nguồn văn hóa Jrai

Người lưu truyền mạch nguồn văn hóa Jrai

Văn hóa và Bản sắc

(GLO)- Gặp nghệ nhân Rơ Châm Guk (làng Mrông Yố, xã la Phí, tỉnh Gia Lai), có cảm tưởng một dòng suối ngầm lấp lánh vẻ đẹp của văn hóa Jrai đang chảy tràn bên trong dáng vẻ chất phác, ánh mắt dung dị. Nắm giữ vốn quý ấy, ông đang cần mẫn từng ngày để trao truyền cho lớp trẻ.

Kỳ quan đá cổ trên dòng Ayun

Kỳ quan đá cổ trên dòng Ayun

Văn hóa và Bản sắc

(GLO)- Quần thể đá cổ dưới chân thác H’Chan với hàng nghìn cột đá bazan hình trụ xếp chồng lên nhau trên dòng Ayun, đoạn qua làng Đôn Hyang (xã Lơ Pang) tạo nên cảnh quan kỳ vĩ hiếm thấy giữa đại ngàn Gia Lai.

Hơn 20 năm mang bánh sinh nhật dâng Bác.

Hơn 20 năm mang bánh sinh nhật dâng Bác

Văn hóa và Bản sắc

(GLO)- Giữa dòng người về dâng hương tại Bảo tàng Hồ Chí Minh ở Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) sáng 19-5, hình ảnh những cựu thanh niên xung phong tóc bạc trắng tay ôm bánh sinh nhật vào dâng Bác khiến nhiều người xúc động.

Quê Bác hôm nay

Quê Bác hôm nay

Văn hóa và Bản sắc

Khắc ghi lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quê hương Kim Liên (Nghệ An) hôm nay đang từng ngày đổi mới với diện mạo khang trang, đời sống người dân ngày càng nâng cao nhưng vẫn giữ vẹn nguyên hồn quê xứ Nghệ và những giá trị truyền thống.

Giữ buôn Jứ!

Buôn Jứ: Hành trình an cư sau những mùa lũ

Phóng sự - Ký sự

(GLO)- Mỗi khi mùa mưa đến, người dân buôn Jứ (xã Ia Tul, tỉnh Gia Lai) lại thấp thỏm nhìn con nước sông Ba dâng lên nhanh. Với họ, lũ là nỗi ám ảnh kéo dài qua nhiều thế hệ. Và rồi, sau những trận ngập lịch sử, hàng trăm hộ dân buôn Jứ đang sáng lên hy vọng về một cuộc sống bình yên, tốt đẹp hơn.