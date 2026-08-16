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Văn hóa và Bản sắc

Cao nguyên của những miệng núi lửa

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HOÀNG NGỌC HOÀNG NGỌC
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(GLO)- Theo khảo sát của các nhà khoa học, cao nguyên Gia Lai sở hữu hơn 30 miệng núi lửa cổ, tồn tại dưới hai dạng âm và dương. Quanh những dấu ấn địa chất triệu năm này, sự sống vẫn đang tiếp diễn, tạo nên một bản hòa tấu tuyệt đẹp của thiên nhiên và con người.

Nếu đỉnh Hàm Rồng được mệnh danh là “nóc nhà Pleiku” thì Chư Đang Ya lại được ví như những “võ đài giác đấu thời cổ đại” với 3 miệng núi lửa hình phễu nằm cạnh nhau. Đây đều là những núi lửa cổ tồn tại ở dạng dương điển hình.

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Núi Hàm Rồng ngay cửa ngõ vào trung tâm đô thị. Nhìn từ trên cao thấy rõ cấu trúc miệng núi lửa dạng dương, như một chiếc phễu xanh khổng lồ. Ảnh: Hoàng Ngọc

Năm 2018, Chư Đang Ya (xã Biển Hồ) được tạp chí Daily Mail (Anh) bình chọn là 1 trong 10 ngọn núi lửa đẹp nhất hành tinh. Một khối nham thạch lớn có niên đại hàng triệu năm tuổi được đặt trên đỉnh núi đánh dấu mốc tọa độ và độ cao, đồng thời khẳng định dấu ấn địa chất núi lửa tại đây.

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Nhìn ngang, núi Hàm Rồng có hình dáng như một ngôi nhà rông đặc trưng của vùng Tây Nguyên. Ảnh: Hoàng Ngọc

Bao phủ khắp Chư Đang Ya là màu xanh của cây cối và hoa màu. Người Jrai từ xa xưa đã canh tác trên ngọn núi này. Dù suốt mùa không tưới một giọt nước nào, hoa màu trên đỉnh núi lửa vẫn vô cùng xanh tốt nhờ lớp tro núi lửa rất giàu dinh dưỡng.

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Núi lửa Chư Đang Ya với 3 miệng núi hình phễu nằm sát nhau. Đồng ruộng ôm lấy sườn núi làm nổi bật cấu trúc núi lửa và sự canh tác của con người. Ảnh: Hoàng Ngọc

Nằm cách trung tâm Pleiku khoảng 15 km, đỉnh Hàm Rồng cao hơn 1.000 m so với mực nước biển, được phủ ngút ngàn thông xanh. Nhìn ngang, ngọn núi có hình dáng như một ngôi nhà rông đặc trưng của vùng Tây Nguyên. Còn nhìn từ trên cao, Hàm Rồng như một cái phễu xanh khổng lồ.

Núi lửa này nằm kề QL 14, nơi cửa ngõ vào trung tâm đô thị. Ngọn núi quanh năm mây phủ, nhiệt độ luôn thấp hơn vài độ so với xung quanh nhờ rừng thông xanh bao phủ. Trên đỉnh núi là nơi đặt trạm phát sóng truyền hình và đài quan sát của quân đội để canh giữ bầu trời Tổ quốc.

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Biển Hồ cho thấy rõ một miệng núi lửa âm khổng lồ. Ảnh: Hoàng Ngọc

Biển Hồ (hồ T’Nưng) lại là một dạng núi lửa tồn tại ở dạng âm điển hình. Nếu Hàm Rồng được xem là biểu tượng “linga” thì Biển Hồ chính là “yoni” của cao nguyên. Biển Hồ là miệng núi lửa âm tạo nên vùng hồ rộng 250 ha (mùa khô), tương đương với diện tích quanh núi Hàm Rồng.

Xung quanh Biển Hồ còn có dấu vết của một số miệng núi lửa dạng âm, tạo nên dấu ấn địa chất vô cùng độc đáo. Nhìn từ trên cao, những miệng núi lửa như những tấm khiên bảo vệ cho hồ nước được ví như “đôi mắt Pleiku”.

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Cạnh Biển Hồ là còn có dấu vết của những miệng núi lửa, nhìn từ trên cao như một tấm khiên nằm cạnh bờ hồ để bảo vệ cho “đôi mắt Pleiku”. Ảnh: Hoàng Ngọc

Một miệng núi lửa âm điển hình khác nằm giữa thung lũng là hồ Ia Băng (xã Ia Băng), cách núi Hàm Rồng khoảng 15 km với diện tích mặt nước gần 100 ha. Các nhà khoa học đã thăm dò lòng hồ và phát hiện nơi đây chứa trữ lượng than bùn khổng lồ. Có lẽ vì vậy, xung quanh hồ nước là một bức tranh nông nghiệp xanh tươi, trù phú.

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Hồ Ia Băng là miệng núi lửa âm điển hình với trữ lượng than bùn khổng lồ. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Điều đặc biệt là những ngọn núi lửa này không hề “chết”. Nếu Chư Đang Ya, Biển Hồ, hồ Ia Băng là những điểm du lịch nổi tiếng thì đỉnh Hàm Rồng lại đóng vai trò quan trọng trong quốc phòng - an ninh.

Xung quanh những miệng núi lửa này, đồng bào Bahnar, Jrai từ xa xưa đã canh tác hoa màu, tạo nên bức tranh sự sống trù mật, càng làm tôn thêm dấu ấn địa chất triệu năm.

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