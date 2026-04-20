Tổ chức lễ cúng làm nhà rông truyền thống dưới chân núi lửa Chư Đang Ya

(GLO)- Ngày 20-4, UBND xã Biển Hồ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với cộng đồng làng Ia Gri tổ chức lễ cúng làm nhà rông theo phong tục truyền thống của đồng bào Jrai dưới chân núi lửa Chư Đang Ya.

Làng Ia Gri hiện có 133 hộ, trong đó 130 hộ là người Jrai. Lễ cúng được tổ chức trang trọng với các lễ vật gồm 1 con heo, 2 bình rượu ghè và 2 con gà.

Già làng Ksor A Mluih (thứ 3 từ phải qua) cùng các cộng sự thực hiện đầy đủ các bước theo tập tục. Ảnh: Chu Hằng

Trong nghi lễ, già làng Ksor A Mluih cùng các cộng sự thực hiện đầy đủ các bước theo tập tục. Mở đầu là nghi thức dựng cây nêu để đặt lễ vật, tạo nơi cho thần linh về trú ngụ và thụ hưởng. Sau đó, các nghi thức cúng tế được tiến hành nhằm cầu mong quá trình dựng nhà rông diễn ra thuận lợi, nhà rông chắc chắn, đồng thời người dân trong làng luôn khỏe mạnh, mùa màng thuận lợi, mưa thuận gió hòa.

Theo kế hoạch, nhà rông của làng sẽ được khởi công vào tháng 5-2026. Công trình có quy mô dài khoảng 13,4 mét; rộng 6,7 mét và cao khoảng 18 mét (tính từ nền hoàn thiện đến đỉnh mái).

Nhà rông sẽ được xây dựng tại khu đất công cộng hiện trạng của làng Ia Gri (khu đất trống hiện có nhà rông cũ dưới chân núi lửa Chư Đang Ya). Ảnh: Chu Hằng

Nhà rông được xây dựng bằng các vật liệu truyền thống như gỗ, tre, mái tranh, phù hợp với kiến trúc đặc trưng của đồng bào Jrai, đồng thời bảo đảm hài hòa với cảnh quan khu vực núi lửa Chư Đăng Ya. Kinh phí xây dựng khoảng 3 tỷ đồng do UBND tỉnh phân bổ.

Việc tổ chức lễ cúng không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn góp phần gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng người Jrai tại địa phương.