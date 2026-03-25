Khánh thành nhà rông văn hóa làng Bồ

CHU HẰNG CHU HẰNG
(GLO)- Ngày 24-3, UBND xã Ia Hrung (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức khánh thành nhà rông văn hóa làng Bồ.

Làng Bồ hiện có 266 hộ, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 85,5%. Trước đây, làng đã có nhà rông nhưng chủ yếu mang tính biểu tượng, chưa thực sự phát huy vai trò là nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng.

Nhà rông văn hóa làng Bồ sẽ là nơi sinh hoạt của cộng đồng. Ảnh: Chu Hằng

Từ nhu cầu thực tế, nhà rông đã được xây dựng. Công trình thuộc hạng mục công trình dân dụng cấp IV, có diện tích 40.84 m2, cao độ sàn 2.15 m, cao độ đỉnh mái 12.35 m với sức chứa trên 30 chỗ ngồi.

Tổng kinh phí xây dựng là 300 triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh và vốn huy động đóng góp.

Lãnh đạo UBND xã Ia Hrung trong lễ khánh thành nhà rông. Ảnh: Chu Hằng

Đây sẽ là nơi tổ chức các hoạt động lễ hội truyền thống, tuyên truyền, phổ biến các chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời cũng là địa điểm vui chơi, giao lưu văn hóa, thể dục thể thao của dân làng.

