Làng Kép 1 tổ chức ăn trâu mừng nhà rông mới

MINH CHÂU
(GLO)- Sáng 22-3, tại khuôn viên nhà rông làng Kép 1 (xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai), lễ khánh thành nhà rông mới đã diễn ra với sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế; đại diện các sở, ngành và đông đảo người dân địa phương.

Nhà rông làng Kép 1 thuộc dự án xây dựng hạ tầng du lịch cộng đồng xã Ia Mơ Nông (huyện Chư Păh cũ, nay là xã Ia Ly), sử dụng nguồn vốn vay ADB với tổng mức đầu tư trên 12 tỷ đồng.

Lễ mừng nhà rông mới ở làng Kép 1 diễn ra cùng chuỗi hoạt động trải nghiệm văn hóa, thể thao và du lịch chào mừng Năm Du lịch quốc gia. Ảnh: Bily

Công trình gồm các hạng mục: nhà rông, nhà sàn, khu vệ sinh, vườn tượng nhà mồ, giọt nước… với mức đầu tư hơn 5,79 tỷ đồng. Ngoài ra, tuyến đường giao thông nông thôn dài 3,43 km kết nối làng Kép 1 với làng A Mơng và thắng cảnh thác Công Chúa cũng được đầu tư hơn 6,6 tỷ đồng.

Lễ mừng nhà rông mới diễn ra theo nghi thức truyền thống của người Jrai, nổi bật là nghi lễ ăn trâu với nghi thức ném gạo cho trâu, sờ đuôi trâu cầu may mắn...

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hữu Quế mong người dân xem nhà rông là tài sản chung để cùng gìn giữ, phát huy giá trị sử dụng và giá trị văn hóa. Ảnh: Minh Châu

Bên cạnh phần lễ, người dân và du khách được tham quan không gian trưng bày các hiện vật văn hóa, lịch sử; trải nghiệm quy trình trồng bông, xe sợi, nhuộm màu, dệt vải truyền thống; giao lưu ẩm thực truyền thống với người dân địa phương.

Dịp này, UBND xã Ia Ly phối hợp tổ chức giải chạy đồng hành “Khám phá làng Kép” thu hút trên 300 vận động viên tham gia chạy ở 2 cự ly 8 km và 21 km. Cung đường đi qua nhiều điểm đến như hồ Ia Mmông, thác Công Chúa, khu nhà mồ làng Kép 2, làng du lịch cộng đồng Ia Mơ Nông… góp phần quảng bá cảnh quan và đời sống văn hóa địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế nhấn mạnh, công trình nhà rông làng Kép 1 không chỉ góp phần thúc đẩy du lịch cộng đồng tại địa phương mà còn tạo điều kiện gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, qua đó cụ thể hóa Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kỳ vọng khi đi vào hoạt động, nhà rông sẽ trở thành điểm nhấn văn hóa của làng; đồng thời đề nghị người dân xem đây là tài sản chung để cùng gìn giữ, phát huy giá trị sử dụng và giá trị văn hóa.

Bên cạnh đó, chính quyền và Ban quản lý du lịch cộng đồng làng Kép 1 tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đoàn thể đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống của người Jrai, góp phần phát triển du lịch theo định hướng trở thành ngành kinh tế quan trọng gắn với bảo tồn văn hóa như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã xác định.

