Hơn 300 VĐV tham gia chạy đồng hành khám phá làng Kép - Ia Ly

(GLO)- Sáng 22-3, tại Nhà rông Làng Kép (xã Ia Ly) đã diễn ra chương trình chạy đồng hành “Khám phá Làng Kép - Ia Ly năm 2026” thu hút 340 vận động viên (VĐV) tham gia.

Đông đảo VĐV tham gia chạy đồng hành. Ảnh: Hoàng Hoài

Chương trình do UBND xã Ia Ly phối hợp với Câu lạc bộ Gia Lai Marathon và Công ty Tâm Nguyễn tổ chức, nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2026 với chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh”, đồng thời chào mừng thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngay từ sáng sớm, khu vực nhà rông làng Kép đã được đánh thức bởi tiếng cười nói rộn ràng của các VĐV cùng những tiếng cồng chiêng.

Sau nghi thức khai mạc, đúng 6 giờ, các VĐV xuất phát tham gia cự ly 18 km; 5 phút sau đó cự ly 8 km cũng xuất phát từ nhà rông làng Kép. Các cung đường chạy được thiết kế đi qua các thắng cảnh như: hồ Ia Mnông, thác Công chúa, nhà mồ làng Kép 2 gắn với Làng du lịch cộng đồng Ia Mơ Nông; công trình nhà rông, nhà trưng bày văn hóa Jrai…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế tham gia chạy đồng hành. Ảnh: Hoàng Hoài

Theo đại diện UBND xã Ia Ly, việc tổ chức chương trình không chỉ dừng lại ở hoạt động thể thao mà còn hướng đến mục tiêu quảng bá hình ảnh địa phương.

“Làng Kép vẫn còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Jrai như nhà rông, khu nhà mồ, nghề dệt thổ cẩm… Thông qua sự kiện này, chúng tôi mong muốn giới thiệu những nét đặc sắc đó đến với du khách, từ đó từng bước phát triển mạnh mẽ hơn thế mạnh du lịch cộng đồng của làng Kép” - Chủ tịch UBND xã Ia Ly Nguyễn Tiến Dũng chia sẻ.

Những lá cờ của Năm Du lịch Quốc gia 2026 tung bay trên đường chạy. Ảnh: Hoàng Hoài

Không gian làng Kép trong ngày diễn ra sự kiện sôi động hơn với sự kết hợp giữa hoạt động thể thao và văn hóa. Bên cạnh tiếng bước chân của các VĐV trên cung đường chạy, hình ảnh nhà rông mới khang trang, khu dệt thổ cẩm và cảnh quan thiên nhiên như hồ Ia Mnông, thác Công chúa đã để lại nhiều ấn tượng đẹp đối với người tham gia.

Trước khi vào đến thác Công chúa, các VĐV được thỏa mình chạy dưới những tán cây xanh mát. Ảnh: Hoàng Hoài

Chương trình chạy đồng hành là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện diễn ra trong ngày 21 và 22-3 tại làng Kép.

