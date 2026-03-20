Ngày chạy Olympic năm 2026: Vì sức khỏe toàn dân - Vì an ninh Tổ quốc

(GLO)- Sáng 22-3, trên địa bàn tỉnh Gia Lai sẽ đồng loạt diễn ra Ngày chạy Olympic - Vì sức khỏe toàn dân - Vì an ninh Tổ quốc năm 2026. Sự kiện sẽ góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của thể dục, thể thao đối với sức khỏe.

Qua đó, phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” tiếp tục được khơi dậy và phát triển trong đời sống xã hội.

Tích cực hưởng ứng, lan tỏa sâu rộng

Ở quy mô cấp tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch huy động hơn 4.000 người tham gia Ngày chạy Olympic - Vì sức khỏe toàn dân - Vì an ninh Tổ quốc năm 2026 (NCO 2026), diễn ra vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 22-3, xuất phát tại khu vực Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) và chạy cự ly khoảng 2 km.

Công tác đảm bảo an ninh trật tự và y tế được chuẩn bị kỹ lưỡng, nhằm đảm bảo sự kiện diễn ra an toàn, trang trọng và hiệu quả.

Hưởng ứng tham gia NCO 2026, Tỉnh đoàn đã triệu tập 200 đoàn viên, thanh niên đến từ các đơn vị: Đoàn phường Quy Nhơn, Đoàn phường Quy Nhơn Nam, Đoàn Thanh niên UBND tỉnh, Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh và sinh viên các trường: Đại học Quy Nhơn, Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, Cao đẳng Y tế Gia Lai tham gia hưởng ứng.

Anh Đỗ Đức Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh - cho biết: “Bên cạnh tham gia Ngày chạy Olympic, hằng năm, Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh còn triển khai các hoạt động hưởng ứng Chương trình “Những bước chân vì cộng đồng”. Đây là dịp để đoàn viên, thanh niên rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe, hình thành lối sống tích cực, năng động”.

UBND xã Tây Sơn đã chủ động triển khai chuẩn bị tổ chức hoạt động hưởng ứng NCO 2026 vào sáng 22-3, huy động khoảng 300 người tham gia, gồm: cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang, học sinh và người dân trên địa bàn. Các lực lượng sẽ tham gia chạy hưởng ứng với cự ly khoảng 1,5 km.

Ông Nguyễn Khắc Duy - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Tây Sơn - cho hay: UBND xã đã phân công Trung tâm phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền trên các nền tảng truyền thông của xã và các tổ chức chính trị - xã hội nhằm thu hút đông đảo người dân tham gia.

Vận động viên tham gia chương trình chạy đồng hành “Vì bình yên biên giới” năm 2025 do UBND huyện Ia Grai (cũ) tổ chức. Ảnh: R.H

Hưởng ứng phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, Ngày chạy Olympic - Vì sức khỏe toàn dân - Vì an ninh Tổ quốc năm 2026 có ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao sức khỏe, xây dựng lối sống lành mạnh và củng cố tinh thần đoàn kết trong cộng đồng. Đây còn là lời kêu gọi mỗi người dân hãy bắt đầu từ những việc làm nhỏ nhất: tập thể dục mỗi ngày, tham gia thể thao thường xuyên, xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh, năng động và tích cực. Qua kiểm tra, tất cả xã, phường trên địa bàn tỉnh đều có kế hoạch tổ chức hoạt động hưởng ứng sự kiện này”. Ông BÙI TRUNG HIẾU - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

UBND xã Ia Grai cũng đã chuẩn bị chu đáo để tổ chức chạy hưởng ứng NCO 2026 với cự ly từ 1,5-2 km vào sáng 22-3.

Ông Đỗ Văn Đông - Chủ tịch UBND xã Ia Grai - cho biết: “UBND xã đã thông báo rộng rãi tới nhân dân, các trường học, thôn làng và các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn để tham gia hưởng ứng NCO 2026.

Đồng thời, giao Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao xã chủ trì, phối hợp với các lực lượng để tổ chức, triển khai theo kế hoạch”.

NCO 2026 tiếp tục nhận được sự đồng hành tích cực của cộng đồng yêu thích chạy bộ trên địa bàn tỉnh.

Anh Nguyễn Trung Kiên - Phó Chủ nhiệm CLB Gia Lai Marathon - cho biết, CLB có khoảng 400 hội viên chính thức. Hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, NCO 2026, đồng thời tạo sân chơi và có bước chuẩn bị cho các VĐV tham gia Tiền Phong Marathon 2026, CLB Gia Lai Marathon phối hợp với UBND xã Ia Ly và Công ty Tâm Nguyễn tổ chức Chương trình chạy đồng hành “Khám phá làng Kép” vào sáng 22-3 với hơn 300 vận động viên tham gia ở 2 cự ly 8 km và 21 km.

Vì an ninh Tổ quốc

Điểm nhấn của Ngày chạy Olympic năm nay là việc lồng ghép thông điệp “Vì an ninh Tổ quốc”, tạo nên ý nghĩa chính trị sâu sắc. Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Công an cùng người dân tham gia giải chạy không chỉ thể hiện tinh thần rèn luyện thể thao mà còn khẳng định mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa lực lượng vũ trang với nhân dân.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Thao - Phó Trưởng Phòng Công tác chính trị (Công an tỉnh) cho biết: Công an tỉnh huy động khoảng 1.300 cán bộ, chiến sĩ tham gia NCO 2026; đồng thời chỉ đạo 100% Công an các xã, phường chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đồng loạt tổ chức ngày chạy theo khung giờ chung của tỉnh triển khai vào sáng 22-3.

Để tiếp tục lan tỏa phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, dự kiến tháng 4-2026, Công an tỉnh sẽ tổ chức Đại hội TDTT lần thứ I; trong đó, việt dã là 1 trong 8 nội dung thi đấu tại Đại hội.

Hơn 700 cán bộ, công nhân, viên chức, lực lượng vũ trang, người dân và học sinh huyện Đak Pơ (cũ) hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2025. Ảnh: Tuyết Mai

Theo thiếu tá Trần Xuân Hoàng - Trưởng Công an xã Uar, đơn vị đã phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội tham mưu UBND xã Uar thành lập Ban tổ chức NCO 2026 tại địa phương.

Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò, lợi ích của việc tập luyện thể dục thể thao đối với sức khỏe; đồng thời, vận động nhân dân tích cực tham gia các hoạt động thể thao và NCO 2026.

“Sự kiện diễn ra vào sáng 22-3 với khoảng 1.000 người tham gia, gồm cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, học sinh, nông dân, công nhân, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn xã.

Lộ trình chạy bắt đầu từ trụ sở UBND xã Uar (thôn Thanh Bình) đến tuyến đường Trường Sơn Đông, dài khoảng 1,5 km. Để tạo không khí sôi nổi, UBND xã tăng cường tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh đến các thôn, buôn và trên các trang fanpage nhằm thu hút người dân hưởng ứng NCO 2026” - Thiếu tá Trần Xuân Hoàng cho biết thêm.