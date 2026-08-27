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Văn hóa và Bản sắc

Nhiều hoạt động kỷ niệm 119 năm ngày mất danh nhân văn hóa Đào Tấn

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NGUYỄN DŨNG
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(GLO)- Sáng 27-8, nhằm ngày 15-7 âm lịch, tại thôn Vinh Thạnh, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tuy Phước tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm 119 năm ngày mất của Danh nhân văn hóa Đào Tấn (1907 - 2026).

Dự lễ có bà Võ Thị Thu Hòa - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh; ông Mai Thanh Thắng- nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; lãnh đạo xã Tuy Phước cùng văn nghệ sĩ và đông đảo người dân địa phương.

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Các đại biểu và người dân dâng hương tưởng nhớ Danh nhân văn hóa Đào Tấn. Ảnh: Nguyễn Dũng

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu, văn nghệ sĩ và người dân địa phương đã dâng hương tại từ đường dòng họ Đào và Đền thờ Đào Tấn, bày tỏ lòng tri ân đối với những đóng góp to lớn của ông cho nghệ thuật tuồng và văn hóa dân tộc.

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Quang cảnh lễ tưởng niệm 119 năm ngày mất của Danh nhân văn hóa Đào Tấn (1907 - 2026). Ảnh: Nguyễn Dũng

Chương trình còn có các hoạt động hướng về thế hệ trẻ. Các chương trình gắn với việc bảo tồn, quảng bá di sản Tuồng. Các nghệ nhân biểu diễn một số trích đoạn trong tác phẩm của Đào Tấn; học sinh tham gia cuộc thi “Vẽ mặt nạ hát bội”, qua đó tìm hiểu những đặc trưng của nghệ thuật sân khấu truyền thống. Ban tổ chức cũng trao quà, học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

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Các nghệ nhân hát bội dâng hương tổ nghề. Ảnh: Nguyễn Dũng

Sau phần lễ, Đoàn Tuồng Đào Tấn thuộc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh biểu diễn phục vụ người dân với các vở, trích đoạn tuồng của Đào Tấn. Hội đánh Bài chòi dân gian tại đình làng Vinh Thạnh cũng góp phần tạo không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng.

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Tiết mục “Em yêu nghệ thuật hát bội” do các em học sinh, nghệ sĩ, nhóm múa biểu diễn. Ảnh: Nguyễn Dũng

Các hoạt động không chỉ tưởng nhớ một danh nhân lớn mà còn góp phần khơi dậy tình yêu nghệ thuật truyền thống, tạo cơ hội để thế hệ trẻ tiếp cận và tiếp nối những giá trị văn hóa mà Danh nhân văn hóa Đào Tấn để lại.

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Ban tổ chức trao giải các em học sinh đạt giải “Vẽ mặt nạ hát Bội”. Ảnh: Nguyễn Dũng

Đào Tấn (1845 - 1907), tự Chỉ Thúc, hiệu Tô Giang, Mộng Mai, biệt hiệu Tiểu Linh Phong Mai Tăng, là nhà yêu nước, nhà soạn tuồng và nghệ sĩ sân khấu lớn của dân tộc. Ông để lại nhiều kiệt tác như: Hộ sanh đàn, Cổ Thành, Diễn võ đình, Trầm Hương các… cùng một di sản đồ sộ gồm hơn 1.000 bài thơ, từ; khoảng 40 vở tuồng kinh điển và tập lý luận sân khấu Hý trường tùy bút.

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