Gia Lai hôm nay
Du lịch xanh
Điểm đến Gia Lai
Khám phá và trải nghiệm
Kỹ năng sống
Văn hóa và Bản sắc
Ẩm thực Gia Lai
Cẩm nang du lịch
Đi muôn phương
Multimedia
{ Gia Lai sáng tạo { Emagazine { Infographic { Gia Lai mỗi tuần một điểm đến { Video { 60s Gia Lai

Khám phá và trải nghiệm

Làng Vĩnh An chú trọng phát triển du lịch cộng đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
BÙI NGHĨA
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Những năm gần đây, người dân làng Vĩnh An (xã Bình Phú, tỉnh Gia Lai) đã từng bước biến những giá trị văn hóa, thiên nhiên sẵn có thành sản phẩm du lịch cộng đồng.

Cách làm này không chỉ tạo sinh kế mà còn góp phần giữ gìn bản sắc và nâng cao ý thức bảo vệ rừng.

Giữ rừng, bảo tồn bản sắc văn hóa

Những ngày qua, anh Đinh Ri cùng bà con ươm 1.000 cây rừng, chủ yếu là cây hoa trang, chuẩn bị trồng vào ngày 20-9. Trẻ em, phụ nữ trong làng và cả du khách cùng chung tay gieo những mầm xanh.

“Ai có hạt giống góp hạt giống. Ai có cây giống góp cây giống. Ai có đất góp đất. Ai có công sức góp công sức” - anh Ri kêu gọi.

Với anh, trồng cây không chỉ nhằm tăng diện tích cây xanh mà còn là cách giáo dục thế hệ trẻ về trách nhiệm với quê hương. Anh mong những đứa trẻ hôm nay sẽ lớn lên cùng rừng, hiểu giá trị của đất, nguồn nước và không gian sống của cộng đồng Bahnar.

“Để mai này khi lớn lên, các em trưởng thành và tự hào chỉ vào 1 tán cây rợp bóng mát ở làng mình và nói cái cây này chính tay mình tự trồng” - anh Ri chia sẻ.

1.jpg
Du khách tìm hiểu nghề dệt thổ cẩm truyền thống tại làng Vĩnh An. Ảnh: Đinh Ri

33 tuổi, tốt nghiệp ngành Tài chính - Ngân hàng (Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế), anh Ri từng có thời gian làm hướng dẫn viên du lịch trước khi trở về quê rồi được bà con tín nhiệm bầu làm trưởng thôn.

Tự học tiếng Anh, anh mong muốn giới thiệu bản sắc văn hóa của dân tộc Bahnar đến du khách nước ngoài và mở các lớp tiếng Anh miễn phí cho trẻ em trong làng.

Theo anh Ri, cơ duyên để người dân Vĩnh An tiếp cận với du lịch cộng đồng bắt đầu từ Dự án trồng dược liệu sa nhân tím dưới tán rừng. Qua quá trình triển khai dự án, bà con nhận thấy việc giữ rừng không chỉ có ý nghĩa về môi trường mà còn mở ra hướng phát triển sinh kế.

Từ đó, nhiều giá trị vốn có của làng được đưa vào hoạt động du lịch. Nhà sàn, cồng chiêng, dệt thổ cẩm, ẩm thực truyền thống và cảnh quan thiên nhiên trở thành những điểm nhấn để xây dựng sản phẩm trải nghiệm.

Người dân là chủ thể du lịch

Sau khi hợp nhất 3 xã Tây Phú, Vĩnh An và Bình Tường, xã Bình Phú có thêm nhiều điều kiện phát triển du lịch. Trên địa bàn xã có di tích Đài Kính Thiên, đền thờ Đại tư đồ Võ Văn Dũng, lăng Mai Xuân Thưởng, thắng cảnh Hầm Hô. Trong đó, Vĩnh An nổi bật với không gian văn hóa Bahnar cùng hệ thống cảnh quan, sản vật địa phương.

Theo ông Đặng Bảo Toàn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Bình Phú, phát triển du lịch cộng đồng trước hết phải dựa trên những giá trị sẵn có, không nhất thiết đầu tư những công trình quy mô lớn.

Trên cơ sở đó, xã Bình Phú tổ chức mô hình du lịch cộng đồng Vĩnh An theo hướng “Sinh thái - Văn hóa - Cộng đồng - Học tập”, xác định người dân là chủ thể.

Tổ Điều hành chung được thành lập; các tổ dịch vụ về homestay, ẩm thực, dệt thổ cẩm, văn nghệ cồng chiêng, hướng dẫn trải nghiệm từng bước hình thành và hoạt động hơn 3 tháng.

trong-cay-giu-rung-lam-du-lich-o-vinh-an.jpg
Du khách tham quan các điểm du lịch tại Vĩnh An. Ảnh: B.N

Tại đây, du khách được thưởng thức món ăn truyền thống, uống rượu sim, trải nghiệm dệt thổ cẩm, giao lưu cồng chiêng, xoang; lội suối, khám phá thác Đổ, cầu treo Hà Nghe, đồi sim, cây cô đơn; tham quan vườn cây ăn trái, tìm hiểu sản xuất nông nghiệp và vùng nguyên liệu sa nhân dưới tán rừng.

Gia đình bà Đinh Thị Nhe là một trong những hộ tham gia tham gia loại hình du lịch cộng đồng. Nhà sàn truyền thống được chỉnh trang, bổ sung khu sinh hoạt bảo đảm vệ sinh để đón khách; khu vườn rộng 2.000 m² trồng cây ăn trái, nuôi gà thả vườn. Du khách đến đây có thể lưu trú, thưởng thức món ăn và trải nghiệm sinh hoạt theo nếp sống của người Bahnar.

“Vừa có thu nhập, vừa giới thiệu được văn hóa của làng đến với mọi người, tôi vui lắm. Không ngờ nhà sàn của tôi lại thành nơi làm du lịch” - bà Nhe nói.

Trong khi đó, ông Trần Văn Biển đưa đồi sim của gia đình thành điểm tham quan; du khách được kết nối với các hộ khác trong làng để trải nghiệm thêm nhà sàn, dệt thổ cẩm, cồng chiêng và các sản vật địa phương.

Cách làm này tạo sự liên kết giữa các hộ dân, thay vì mỗi gia đình tự tổ chức một sản phẩm riêng. Hộ có nhà sàn làm homestay, hộ có vườn phát triển mô hình du lịch trải nghiệm, người biết dệt thổ cẩm giới thiệu nghề truyền thống, đội cồng chiêng phục vụ giao lưu, người am hiểu địa phương làm hướng dẫn viên du lịch… Qua đó, các giá trị riêng lẻ được kết nối thành sản phẩm chung của cộng đồng.

Theo định hướng của xã Bình Phú, du lịch cộng đồng phải đồng thời góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, nâng cao thu nhập, cải thiện sinh kế và tạo điều kiện để thanh niên gắn bó với quê hương.

Hiệu quả bước đầu được thể hiện qua lượng khách, khi trong 8 tháng năm 2026, các điểm tham quan, du lịch trên địa bàn xã Bình Phú đón hơn 39.000 lượt khách.

Thời gian tới, địa phương tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, nâng chất lượng dịch vụ, đào tạo nhân lực, tăng cường quảng bá và liên kết doanh nghiệp lữ hành để hình thành các tour, tuyến phù hợp.

Phát triển du lịch cộng đồng ở Vĩnh An vẫn còn nhiều việc phải làm. Tuy nhiên, hướng đi đã được xác định khá rõ: Lấy tài nguyên địa phương làm nền tảng, người dân làm chủ thể và bảo tồn bản sắc văn hóa, bảo vệ thiên nhiên gắn với sinh kế.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Những dấu vết bí ẩn ven sông Ba

Những dấu vết bí ẩn ven sông Ba

Phóng sự - Ký sự

(GLO)- Men theo bờ sông Ba đoạn chảy qua buôn Tơnia (xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai), khi nắng cuối ngày hắt những tia vàng lấp lánh trên mặt nước, chúng tôi bắt gặp những vật thể lạ nhô lên khỏi lớp đất sét. 

Giữ hương vị biển Cù Lao Xanh

Giữ hương vị biển Cù Lao Xanh

Khám phá và trải nghiệm

(GLO)- Cù Lao Xanh được biển cả ưu đãi nguồn hải sản tươi ngon từ những chuyến khai thác ven bờ trong ngày. Từ sản vật của biển, người dân địa phương chế biến thành nhiều món ăn mang hương vị riêng, góp thêm sức hấp dẫn để du khách khám phá và lưu giữ những trải nghiệm khó quên.

Đất Võ sẵn sàng đón bạn hữu bốn phương

Đất Võ sẵn sàng đón bạn hữu bốn phương

Khám phá và trải nghiệm

(GLO)- Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026 chính thức diễn ra từ ngày 2 đến 5-8 tại phường Quy Nhơn và một số xã, phường trong tỉnh. Các đơn vị tổ chức, các cơ sở lưu trú, khu, điểm du lịch đều sẵn sàng mang đến cho bạn hữu bốn phương trải nghiệm đẹp.

Huyền tích đằng sau những phiến đá lặng im

Huyền tích đằng sau những phiến đá lặng im

Tin tức

(GLO)- Nếu thiên nhiên tạo tác những phiến đá với hình dáng kỳ thú thì con người trao cho đá ký ức và linh hồn. Ở những “miền đất huyền ảo” trên cao nguyên Gia Lai, đằng sau những phiến đá lặng im là bao huyền tích về thần linh, tình yêu, tình thân cùng những lời nguyện cầu được trao truyền.

Tiếng vọng trong những phiến đá rêu phong

Tiếng vọng trong những phiến đá rêu phong

Phóng sự - Ký sự

(GLO)- Ẩn mình dưới tán rừng già trên dãy núi Bích Kê, lũy đá cổ Phú Hà (thôn Hòa Tân, xã Phù Mỹ Bắc) lặng lẽ tồn tại như một chứng nhân của thời gian. Những bức tường đá phủ rêu bền bỉ trước mưa nắng dường như đang gìn giữ câu chuyện về một vùng đất từng giữ vị trí trọng yếu trong lịch sử.

Lớp học giữa rừng Kon Ka Kinh

Lớp học giữa rừng Kon Ka Kinh

Kỹ năng sống

(GLO)- Giữa đại ngàn Kon Ka Kinh, học sinh tạm rời điện thoại và internet để học cách đọc bản đồ, sử dụng la bàn, theo dấu động vật, lắng nghe rừng đêm và khám phá thiên nhiên bằng trải nghiệm thực tế. 

Thí điểm tổ chức hoạt động mô tô nước và dù lượn có mô tô kéo phục vụ du lịch tại phường Quy Nhơn

Thí điểm tổ chức hoạt động mô tô nước và dù lượn có mô tô kéo phục vụ du lịch tại phường Quy Nhơn

Khám phá và trải nghiệm

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản chấp thuận chủ trương triển khai thí điểm hoạt động mô tô nước (Jetski) và dù lượn có mô tô kéo (Parasailing) phục vụ phát triển du lịch biển tại phường Quy Nhơn trong thời gian 12 tháng kể từ ngày được cấp có thẩm quyền cho phép hoạt động.

Ayun Hạ mùa nước rút

E-magazine Ayun Hạ mùa nước rút

Khám phá và trải nghiệm

(GLO)- Mùa khô, nước hồ Ayun Hạ (tỉnh Gia Lai) rút sâu, những bãi bồi rộng lớn giữa lòng hồ lộ ra. Giữa không gian mênh mang ấy, hàng trăm chiếc thuyền nằm nghỉ ngơi trên một doi đất cạn vươn ra lòng hồ - khung cảnh đặc biệt chỉ có ở mùa nước rút.

Mở hội mùa du lịch hè

Mở hội mùa du lịch hè

Khám phá và trải nghiệm

(GLO)- Tối 20-6, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), chương trình khai mạc Lễ hội Du lịch hè 2026 với chủ đề “Gia Lai - Điểm đến kỳ thú” sẽ chính thức mở màn cho mùa du lịch sôi động của tỉnh, góp phần quảng bá hình ảnh và thu hút du khách.