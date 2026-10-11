Trải nghiệm thú vị với “Gỗ kể chuyện đại ngàn”

(GLO)- Những khối gỗ và dụng cụ tạo hình trở thành điểm bắt đầu cho những trải nghiệm mới trong chương trình “Gỗ kể chuyện đại ngàn” tại Lem Coffee (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai). Người tham gia tìm thấy niềm vui từ việc tự tay hoàn thiện một phần sản phẩm.

Xuất hiện từ tháng 9-2025 tại Lem Coffee, chương trình “Gỗ kể chuyện đại ngàn” được tổ chức theo lịch được thông báo trước hoặc khi có khách đăng ký. Mỗi buổi chỉ nhận khoảng 15-20 khách để người hướng dẫn có thể theo sát và hỗ trợ từng công đoạn thật chi tiết. Một buổi trải nghiệm kéo dài khoảng 2-3 giờ.

Từ những khối gỗ nhỏ, người tham gia được hướng dẫn phác họa hình ảnh, làm quen với dụng cụ, đi theo đường nét đã vẽ rồi tạo mảng nổi, mảng chìm. Người mới thường mất thời gian làm quen với lực tay, bởi chỉ cần đi quá nông, quá sâu hoặc quá nhanh, đường nét trên khối gỗ có thể thay đổi.

Phần tạo hình không bó buộc theo mẫu cố định mà được phát triển dựa trên ý tưởng riêng của mỗi người. Sau khi hoàn thiện, người tham gia được mang sản phẩm về làm quà tặng hoặc để lưu giữ kỷ niệm từ trải nghiệm tự tay tạo hình trên gỗ.

Du khách thích thú với trải nghiệm tại chương trình “Gỗ kể chuyện đại ngàn”. Ảnh: N.D

Trở thành khách quen của chương trình, em Nguyễn Thị Hương San (SN 2008, xã Gào) xem những giờ tự tay tạo hình trên gỗ là khoảng thời gian để thư giãn, tái tạo năng lượng và thỏa sức sáng tạo.

San hào hứng nói: “Em thích cảm giác được tự tay làm ra một sản phẩm từ khối gỗ thô. Mỗi lần hoàn thành một tác phẩm, em lại muốn thử thêm một ý tưởng mới. Đến nay, em đã có 9 tác phẩm mang về nhà. Mỗi sản phẩm đều gắn với một lần trải nghiệm và một ý tưởng riêng của em”.

Không chỉ giới trẻ, “Gỗ kể chuyện đại ngàn” còn thu hút những du khách quốc tế. Trong dịp đến Gia Lai, ông Tomas (SN 1975, đến từ Slovakia) lần đầu tham gia chương trình. Sau khi được hướng dẫn các thao tác cơ bản, ông lựa chọn một khối gỗ nhỏ và bắt đầu tạo hình theo ý tưởng của mình.

“Tôi rất ấn tượng vì chương trình mang đậm nét văn hóa Tây Nguyên. Qua việc tự tay chạm khắc trên gỗ, tôi cảm nhận vùng đất này theo một cách gần gũi hơn. Đây là trải nghiệm đặc biệt và tôi nghĩ mình sẽ nhớ lâu sau chuyến đi” - ông Tomas bày tỏ.

Chị Đinh Thị Anh Pha (SN 1997, dân tộc H’re) - quản lý Lem Coffee - chia sẻ: “Chương trình được lấy cảm hứng từ nghệ thuật tạc tượng độc đáo của đồng bào Tây Nguyên, nhưng được cải tiến theo hướng ứng dụng để bất kỳ ai cũng có thể tiếp cận. Người hướng dẫn sẽ dìu dắt từ những bước cơ bản nhất, còn lại là không gian cho mỗi người tự do sáng tạo.

Ở đây, điều quan trọng không phải là ai khéo tay hay làm đẹp hơn, mà là sau mỗi buổi, mọi người đều mang về một sản phẩm đong đầy cảm xúc của chính mình”.