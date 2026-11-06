Gia Lai: Khai trương không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp đặc trưng

(GLO)- Sáng 6-11, tại khu vực đường Anh Hùng Núp (phường Pleiku), Sở Công Thương tỉnh Gia Lai tổ chức khai trương không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, cà phê đặc sản.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Festival cồng chiêng - Tuần lễ Hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026.

Dự lễ khai mạc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương cùng các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh.

Với quy mô 68 gian hàng, sự kiện đã quy tụ các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất kinh doanh trong và ngoài tỉnh; tạo nên một không gian trưng bày, quảng bá đa dạng các sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương như: cà phê, mật ong, hồ tiêu, mắc ca, hạt điều, yến sào, bún bánh, rượu Bàu Đá, hải sản chế biến, dược liệu, sản phẩm thủ công truyền thống…

Các đại biểu cắt băng khai trương không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, cà phê đặc sản. Ảnh: Vũ Thảo

Đây là dịp để các chủ thể giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng, đồng thời mở rộng cơ hội kết nối, tìm kiếm đối tác và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm.

Điểm nhấn của không gian trưng bày là khu vực giới thiệu cà phê Gia Lai với nhiều dòng sản phẩm, từ cà phê nguyên liệu, cà phê rang xay đến các dòng cà phê chế biến sâu, cà phê đặc sản.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (thứ 2 từ trái sang) tham quan khu vực trưng bày của L'amant Café. Ảnh: Vũ Thảo

Bên cạnh đó, khách tham quan còn có cơ hội trải nghiệm hoạt động pha chế, thưởng thức cà phê và tìm hiểu về các thương hiệu cà phê tiêu biểu của địa phương.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm, chương trình còn tạo không gian giao lưu, kết nối giữa doanh nghiệp, nhà sản xuất, nhà phân phối, người tiêu dùng và du khách.

Khách tham quan tìm hiểu về các sản phẩm OCOP. Ảnh: Vũ Thảo

Chương trình diễn ra từ ngày 6 đến 8-11. Thông qua sự kiện, tỉnh kỳ vọng không chỉ tạo không khí sôi động cho Festival cồng chiêng - Tuần lễ Hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026, mà còn góp phần kích cầu tiêu dùng, tăng cơ hội tiêu thụ sản phẩm tại chỗ và quảng bá hình ảnh Gia Lai như một điểm đến có bản sắc văn hóa, sản phẩm đặc trưng và nhiều trải nghiệm hấp dẫn trong Năm Du lịch quốc gia.