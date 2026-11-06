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Thời sự

Kiểm tra công tác chuẩn bị Festival cồng chiêng - Tuần lễ Hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya 2026

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LỆ XUÂN
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(GLO)- Chiều 5-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch - Trưởng Ban Tổ chức Festival cồng chiêng - Tuần lễ Hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026 đã kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện trên địa bàn phường Pleiku.

Nội dung kiểm tra trọng tâm về công tác tổ chức các chương trình nghệ thuật “Đêm hội cồng chiêng”, “Pleiku ơi” cùng hệ thống không gian văn hóa, du lịch, cà phê và ẩm thực địa phương.

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Kiểm tra công tác tổ chức chương trình nghệ thuật “Đêm hội cồng chiêng”. Ảnh: Phi Long

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung cao độ, bám sát nhiệm vụ được giao để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện.

Theo đó, rà soát toàn bộ công tác chỉnh trang đô thị, cảnh quan, vệ sinh môi trường; bố trí hợp lý các khu vực phục vụ nhân dân, du khách và quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh, dịch vụ, niêm yết giá.

Ngoài ra, kiểm tra kỹ lưỡng hạ tầng, phương án tổ chức giao thông, bãi đỗ xe, tuyến xe điện; kiểm tra nghiêm ngặt độ an toàn của sân khấu, khán đài và các gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương.

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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (hàng đầu, bìa trái) kiểm tra không gian trưng bày sản phẩm OCOP, trải nghiệm cà phê và ẩm thực địa phương. Ảnh: Phi Long

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch yêu cầu đơn vị liên quan trực tiếp kiểm tra hệ thống cấp điện, âm thanh, ánh sáng, màn hình LED, sẵn sàng phương án điện dự phòng và bố trí lực lượng kỹ thuật túc trực 24/24 giờ.

Cùng với đó, siết chặt kiểm tra an toàn thực phẩm, bố trí các chốt y tế trực cấp cứu 24/7 và phân luồng giao thông một cách khoa học.

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