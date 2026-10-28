Gia Lai: Bắn pháo hoa tầm thấp tại Chương trình nghệ thuật “Đêm hội Cồng chiêng”

(GLO)- Ngày 28-10, UBND tỉnh Gia Lai có văn bản thống nhất chủ trương tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại chương trình nghệ thuật “Đêm hội Cồng chiêng”, thuộc Festival Cồng chiêng - Tuần lễ Hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026.

Người dân và du khách sẽ được xem màn bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại chương trình nghệ thuật “Đêm hội Cồng chiêng”. Ảnh minh họa: Đức Thụy

Theo đó, UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Công nghệ Tây Hồ, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, UBND phường Pleiku cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành đặt pháo và bảo đảm các điều kiện tổ chức bắn pháo hoa theo quy định.

Việc tổ chức bắn pháo hoa phải tuân thủ các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng pháo; bảo đảm an ninh, trật tự, tuyệt đối an toàn phòng, chống cháy nổ. Đặc biệt, hoạt động này không sử dụng ngân sách nhà nước.