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Gia Lai tổ chức cuộc thi ảnh, video clip trong chuỗi sự kiện Festival cồng chiêng 2026

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LAM NGUYÊN
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(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi ảnh đẹp, video clip trong chuỗi sự kiện Festival cồng chiêng - Tuần lễ Hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026.

Cuộc thi có chủ đề “Sắc màu Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh”. Tác phẩm dự thi là ảnh đơn hoặc bộ ảnh, video clip (thời lượng từ 1-5 phút), được sáng tác, ghi hình trong thời gian diễn ra các hoạt động thuộc chuỗi sự kiện Festival cồng chiêng - Tuần lễ Hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026.

Các tác phẩm tập trung phản ánh, giới thiệu những hình ảnh, khoảnh khắc và câu chuyện tiêu biểu trong chuỗi sự kiện như: Không gian văn hóa cồng chiêng; nghệ nhân, đội cồng chiêng, cộng đồng các dân tộc tham gia Festival; vẻ đẹp mùa hoa dã quỳ, núi lửa Chư Đang Ya, làng Ia Gri, Biển Hồ, nhà rông và cảnh quan thiên nhiên, điểm đến tiêu biểu của Gia Lai.

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Núi lửa Chư Đang Ya nhìn từ đỉnh Chư Nâm. Ảnh: Lam Nguyên

Cùng với đó là hình ảnh con người Gia Lai thân thiện, mến khách; không gian ẩm thực, sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP, sản phẩm thủ công truyền thống…; các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, trải nghiệm, trò chơi dân gian và các hoạt động phù hợp khác trong chuỗi sự kiện.

Ban tổ chức khuyến khích những góc nhìn mới, sáng tạo thể hiện sự giao thoa giữa giá trị truyền thống với đời sống đương đại, góp phần xây dựng hình ảnh Gia Lai giàu bản sắc, thân thiện và hấp dẫn.

Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc trong và ngoài tỉnh; người Việt Nam đang sinh sống, làm việc ở nước ngoài. Tác phẩm gửi theo đường bưu điện tại địa chỉ: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, số 35 đường Lê Lợi, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai (điện thoại: 0256 3822 231) hoặc gửi trực tuyến qua địa chỉ: svhttdltinhgialai@gmail.com.

Ban tổ chức tiếp nhận tác phẩm đến hết ngày 20-11-2026. Dự kiến lễ công bố, trao giải diễn ra trong tháng 12-2026 hoặc lồng ghép tại chương trình phù hợp thuộc chuỗi hoạt động tổng kết Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

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