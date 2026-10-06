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Gia Lai điều chỉnh quy mô Festival cồng chiêng năm 2026

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HOÀNG NGỌC HOÀNG NGỌC
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(GLO)- Ngày 6-10, UBND tỉnh Gia Lai có văn bản chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện công tác chuẩn bị Festival cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026; trong đó điều chỉnh kế hoạch, không tổ chức Festival cồng chiêng với quy mô quốc tế.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan rà soát, tham mưu điều chỉnh tên gọi, quy mô, thành phần tham gia và các nội dung liên quan.

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Gia Lai điều chỉnh kế hoạch, không tổ chức Festival cồng chiêng với quy mô quốc tế. Ảnh: Hoàng Ngọc

Chương trình Festival cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026 và chuỗi sự kiện phải bảo đảm chất lượng, thiết thực, hiệu quả; phát huy bản sắc văn hóa, yếu tố gốc của âm nhạc cồng chiêng, không gian văn hóa cồng chiêng và vai trò chủ thể của nghệ nhân, cộng đồng các dân tộc thiểu số có sử dụng cồng chiêng.

Các hoạt động cồng chiêng, văn hóa cộng đồng sẽ được kết nối với không gian hoa dã quỳ, núi lửa Chư Đang Ya, làng Ia Gri cùng các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch.

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Tỉnh yêu cầu lựa chọn, bổ sung các đội cồng chiêng, nghệ nhân xuất sắc từ các làng tham gia Festival. Ảnh: Hoàng Ngọc

Trong đó, tập trung vào trình diễn cồng chiêng, giao lưu văn hóa truyền thống các dân tộc, lễ hội đường phố, trải nghiệm mùa hoa dã quỳ, trò chơi dân gian, không gian ẩm thực, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, OCOP và quảng bá du lịch.

Tỉnh cũng yêu cầu lựa chọn bổ sung các đội cồng chiêng, nghệ nhân xuất sắc từ các làng tham gia Festival.

Đáng chú ý, UBND tỉnh thống nhất chủ trương thực hiện chương trình pháo hoa nghệ thuật bằng nguồn xã hội hóa, quy mô tùy khả năng huy động.

Lễ mừng nhà rông mới tại làng Ia Gri phải bảo đảm đầy đủ yếu tố gốc về văn hóa, nghi thức, nghi lễ của người Jrai, đồng thời ghi lại tư liệu để lưu trữ, bảo tồn các nghi lễ truyền thống.

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Festival gắn với hoạt động lễ hội hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya. Ảnh: Internet

UBND xã Biển Hồ được yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hạ tầng tại núi lửa Chư Đang Ya, làng Ia Gri và các khu vực liên quan, gồm giao thông, bãi đỗ xe, cảnh quan, vệ sinh môi trường, điện, nước, nhà vệ sinh và các điều kiện phục vụ du khách.

Sở Xây dựng chủ trì xây dựng phương án tổ chức xe điện phục vụ người dân, du khách tại khu vực Chư Đang Ya trong thời gian diễn ra Festival, bảo đảm giao thông thuận tiện, hạn chế ùn tắc.

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