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Phục dựng Lễ mừng nhà rông mới dưới chân núi lửa Chư Đang Ya vào chiều 31-10

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HOÀNG NGỌC HOÀNG NGỌC
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(GLO)- Dự kiến chiều 31-10, tại nhà rông mới làng Ia Gri dưới chân núi lửa Chư Đang Ya (xã Biển Hồ) sẽ diễn ra hoạt động phục dựng Lễ mừng nhà rông mới của người Jrai. Đây là hoạt động điểm nhấn của Festival quốc tế Cồng chiêng tại Gia Lai. 

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Nhà rông làng Ia Gri nằm dưới chân núi lửa Chư Đang Ya (xã Biển Hồ) Ảnh: Hoàng Ngọc

Lễ mừng nhà rông mới là nghi lễ có ý nghĩa quan trọng trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng của người Jrai. Đây không chỉ là dịp bày tỏ lòng biết ơn đối với các vị thần linh (Yang), cầu mong bình an, no đủ, mùa màng thuận lợi mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, sự chung sức của cộng đồng trong việc dựng xây và gìn giữ ngôi nhà chung của làng.

Theo kế hoạch, nghi lễ sẽ được tái hiện với các nghi thức truyền thống như già làng khấn mời các Yang về chứng kiến cộng đồng làm nhà rông mới, thực hiện nghi thức vẩy nước trong nhà rông và mời dân làng vào hội. Nghi thức đâm trâu được lược bỏ trong chương trình phục dựng.

Sau phần lễ là các hoạt động trình diễn cồng chiêng, xoang, giao lưu và trải nghiệm ẩm thực truyền thống, thưởng thức rượu ghè cùng người dân địa phương.

Dịp này, du khách cũng có dịp tham quan triển lãm “Không gian văn hóa cồng chiêng Gia Lai”, tìm hiểu thêm về những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất Tây Nguyên.

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Nhà rông được làm từ vật liệu tự nhiên theo đúng kiến trúc truyền thống Jrai. Ảnh: Hoàng Ngọc

Nhà rông làng Ia Gri được tỉnh Gia Lai hỗ trợ làm mới, hoàn thành đúng dịp mùa hoa dã quỳ và hướng đến Festival quốc tế Cồng chiêng tại Gia Lai.

Hoạt động phục dựng nhằm tái hiện một nghi lễ truyền thống đang dần thưa vắng trong đời sống cộng đồng. Qua đó góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với quảng bá di sản cồng chiêng Tây Nguyên.

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