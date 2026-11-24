(GLO)- Ngày 24-11, UBND xã Uar (tỉnh Gia Lai) tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc thiểu số năm 2026, thu hút sự tham gia của 9 đoàn với gần 400 nghệ nhân đến từ các thôn, buôn trong toàn xã.

Các đoàn nghệ nhân giao lưu trình diễn cồng chiêng thắt chặt tình đoàn kết buôn làng. Ảnh: Vũ Chi

Tại ngày hội văn hóa các dân tộc thiểu số xã Uar năm 2026 đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc như: trình diễn cồng chiêng; phục dựng nghi lễ truyền thống; trình diễn đan lát, dệt vải, tạc tượng; trình diễn trang phục truyền thống và chế biến món ăn mang hương vị đặc trưng của núi rừng.

Đến với ngày hội, người dân và du khách có dịp tham quan, mua sắm tại các gian hàng trưng bày sản phẩm nông sản đặc trưng của địa phương. Bên cạnh đó, các đoàn nghệ nhân cùng nhau giao lưu cồng chiêng tạo nên không gian văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, thắt chặt tình đoàn kết buôn làng.

Sau một ngày tranh tài sôi nổi, Ban tổ chức trao 3 giải nhất, 3 giải nhì, 3 giải ba cho 3 nội dung thi: tái hiện không gian văn hóa cộng đồng; trình diễn trang phục truyền thống và ẩm thực.

Phục dựng lễ cúng mừng lúa mới tại ngày hội. Ảnh: Vũ Chi

Về giải toàn đoàn, giải nhất thuộc về buôn Chư Krih; giải nhì thuộc về buôn Ia Jip; giải ba thuộc về thôn Thanh Bình và giải khuyến khích thuộc về thôn Huy Hoàng.

Được tổ chức đúng dịp Ngày Văn hóa Việt Nam, đây không chỉ là ngày hội của sắc màu, âm thanh, tình đoàn kết mà còn là dịp tôn vinh, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; qua đó quảng bá nét đẹp quê hương, khơi dậy tình yêu, niềm tự hào dân tộc và mở ra cơ hội phát triển du lịch cộng đồng, tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương.

Dưới đây là một số hình ảnh của ngày hội:

Diễn tấu cồng chiêng tại ngày hội. Ảnh: Vũ Chi

Gian hàng bán các sản phẩm nông sản đặc trưng của buôn Nu. Ảnh: Vũ Chi

Các cô gái Jrai thể hiện sự đảm đang trong từng nhịp chày giã gạo. Ảnh: Vũ Chi

Nghệ nhân Rô H'Ren (buôn Chư Krih) trình diễn nghề dệt thổ cẩm tại ngày hội. Ảnh: Vũ Chi